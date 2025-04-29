高雄人持續流失　1區人口數將超車左營成「黑馬」

▲楠梓區人口近年持續增加，最快明年有望突破左營區的19.7萬人口，躍居第三大行政區。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄人口持續負成長，截至今年3月人口達272.8萬人，年減近7000人，鳳山、三民穩坐前2大行政區寶座，楠梓區人口近年持續增加，最快明年有望突破左營區的19.7萬人口，躍居第三大行政區。信義房屋專家認為，楠梓房價相對親民又有台積議題，吸引大量首購族。

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根據高雄市民政局統計，截至2025年3月底，全市人口達272.8萬人，與前2年相比，連續2年出現微幅負成長，不過各行政區人口數，多年來排名不變的情況，即將出現變化。

其中，鳳山、三民穩坐前2大行政區寶座，左營區維持的第3大行政區地位，也因人口成長速度略低於楠梓區移入人口，有望最快在明年被楠梓超車，首度由楠梓躍居高雄人口第3大行政區，目前2區人口數僅有2859人的差距。

行政區 2025年3月 2024年12月 2023年12月 2022年12月 3年來增減 高雄市 272萬8880 273萬1412 273萬7941 272萬8137 +743 鳳山區 35萬5131 35萬5175 35萬6536 35萬6016 -885 三民區 32萬9325 33萬0287 33萬1995 33萬0419 -1104 左營區 19萬7927 19萬7784 19萬7276 19萬5296 +2631 楠梓區 19萬5068 19萬4404 19萬3139 19萬1313 +3755

▲高雄3年來人口前4大行政區。資料來源：高雄市民政局。單位：人。（ETtoday製表）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出：「楠梓區的人口成長近年與建設發展密不可分，因為台積電設廠吸引大量人口移入，又因人口紅利吸引建商搶推案，吸引更多人移入，最明顯的區域就是高大特區。」

楠梓區內人口增加最多的藍田里，從2022年底至今年3月，合計增加1099人，受惠台積電高雄設廠利多激勵，並擁有知名高雄大學設立，區域已有不少知名餐飲、藥妝、速食、健身房等連鎖品牌進駐，新案堆疊加上左營房價高漲的外溢效應，近期已出現5字頭成交紀錄。

信義房屋高一區協理周清源說：「高大特區內多是屋齡10年內的大樓，屋齡新也造就該重劃區交易相當熱門。」

周清源表示，高大特區成屋大樓較多，大多為屋齡5~10年，目前5年內的社區大樓，平均單價33~37萬，5年以上的社區大樓，平均單價30~33萬，都還在3字頭可入手，因選擇性多，吸引不少首購族移入。

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