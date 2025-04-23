北市新案6字頭、基隆已比淡水貴　解密最便宜新案「葫蘆裡賣甚麼藥」

▲盤點北台灣各縣市的Q1最低價案，發現北市還有6~7字頭。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

最新一集《地產詹哥老實說》邀請《住展》雜誌發言人陳炳辰，盤點北台灣各縣市的Q1最低價案，發現北市還有6~7字頭，新北主要行政區除了淡水，還有其他區有3字頭。另外，桃園2字頭、新竹3字頭也是頗親民的價位，但基隆最低價成交要4字頭了。

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，盤點北台灣第一季最低價案。

首先台北市，陳炳辰指出，最便宜還有6字頭個案，像是北投關渡一帶的「康寶日出印象」，但該案銷售已有一段時間了，新北投「品嘉箴品序」則出現低樓層每坪74萬元價格，「這些區域都屬於北市二線區，買盤還是比較吃熟悉當地的區域客。」

另外，北市7字頭也出現在萬華，在萬華新案已破百萬的行情下，「城西蒔光」成交7字頭確實親民，但陳炳辰指出，該案位於萬華外圍地帶，房價本就會比較便宜。

陳炳辰說：「北市低價案，房價便宜都其來有自，因此才會有消費者把目光看向新北，反而可以買到地段好、區域發展不錯的個案。」

至於新北主要行政區的最低價案，陳炳辰表示：「最常見的就是淡水，雖然有建商喊出新市鎮4字頭是地板價，但現仍能看到單價35萬元行情，像是台北灣銀河、興格御賞。」

除了淡水，陳炳辰指出，值得關注的還有三峽，「講到三峽，大家想到的會是5字頭的北大特區，但事實上三峽舊市區仍有親民新案，青松安家成交3字頭，且賣得不錯，還推出2期。」

▲陳炳辰表示：「淡水與基隆，我會選淡水。」（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

基隆方面，Q1最便宜新案是「白天鵝安縵」，最低成交價39.4萬元，比淡水高。陳炳辰表示：「淡水與基隆，我會選淡水，畢竟還是新北門牌，也維持一定的買氣、吸引力，在貸款條件上也可能更具優勢。」

至於桃園，陳炳辰指出，2字頭確實是相當親民的價格，像是楊梅、觀音、新屋等等，但其中楊梅吸引知名建商插旗，3字頭已成為區域客可接受的行情，但觀音、新屋相對之下買氣就比較淡。

新竹方面，新竹市香山、南寮有成交4字頭，另外新竹縣湖口「湖心繪」還有每坪31.8萬元交易。不過，陳炳辰提醒，新竹蛋白區有一些新案屬於甲建、乙建用地，簡單說就是非都市計畫區，「田中央」的概念。

總結來說，陳炳辰表示，相對低價區都在二線區域，可能增值性稍微緩慢一些，不過有時也可能出現指標案出現，一口氣拉抬行情，但在當今市場狀況中已較困難，現在市場冷靜，開價已難再創新高。