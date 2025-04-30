40桌變5桌、來客僅剩3成　南屯婚宴會館掀退場潮

▲台中南屯會館退場潮來襲，本質上是資產重配置與產業結構轉變的交叉點。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

南屯區曾是台中婚宴會館密集地，繼經營24年的「非常棧」日前宣布將於6月30日結束營業，盤點南屯區知名婚宴會館，包含展華花園會館易主、雅園新潮多角化經營。信義房屋專家分析，這波「婚宴場館退場潮」本質上是資產重配置與產業結構轉變的交叉點。

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經營24年的「非常棧」日前宣布將於6月30日結束營業，老闆娘賴湘玲表示：「這次不是單純租約到期，而是整體市場環境已變，缺工嚴重、房租高漲，加上年輕人婚禮型態改變，整體來客數只剩全盛時期的2~3成，因此選擇在24年營運後劃下句點。」

她感嘆，即便撐過SARS、金融風暴與疫情都沒有裁員，仍敵不過這波產業變化，「以前辦一場婚宴動輒3、40桌，現在5、10桌就結束了，量體不夠支撐營運。」

事實上，南屯區這波「婚宴場館退場潮」，過去4大婚宴會館中，展華花園會館在2024年由國聚建設以34億元收購，土地約1659坪，業者表示，目前正在申請建照，已展開推案規劃，總銷近百億元。

另外，雅園新潮也早已悄悄進行轉型調整，目前分成4塊，2間分租作爲接待中心，一半還保有婚宴服務功能；信義房屋公益忠明店主任曾志凱：「這波本質上是資產重配置與產業結構轉變的交叉點，一方面高地價推升租金壓力，另一方面，婚宴市場本身規模收縮，純婚宴業態無法有效支撐成本，導致建商與資產持有方尋求更具報酬率的土地利用方式。」

▲經營24年的「非常棧」日前宣布將於6月30日結束營業。（圖／記者陳筱惠攝）



據悉，雅園新潮切割後，分租給接待中心，一格約300坪使用面積，租金落在35~40萬元，曾志凱說：「以單坪租金來看，一坪約1000元上下，以大面積的租賃來說相當划算，若在重劃區租低搭接待中心，一樣的金額大約只能租到百坪土地，還要有興建費用，這樣的切割是相當聰明的作法。」

▲過去4大婚宴會館中，展華花園會館在2024年由國聚建設以34億元收購。（圖／記者陳筱惠攝）

另外一間「女兒紅」則保留二、三樓作婚宴用途，一樓則早已改為港點吃到飽餐廳。在台灣面臨少子化與婚禮精緻化趨勢，市場推測，傳統大型婚宴會館市場日益萎縮，加上土地價值飆漲、經營成本高漲，未來這類產業恐怕會愈來愈難維持原本規模。

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