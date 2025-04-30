新光三越台南第3店招牌亮相　經發局證開幕時間

▲台南即將迎來全新百貨公司！新光三越在東帝士百貨舊址打造「台南小北門店」，將成為台南第3間新光三越。（圖／翻攝自Facebook／南人幫 - Life in Tainan）

記者張雅雲／高雄報導

台南即將迎來全新百貨公司！新光三越在東帝士百貨舊址打造「台南小北門店」，將成為台南第3間新光三越，不少在地人都相當期待開幕，近期最具代表性的紅白看板已經顯示「COMING SOON！」，連大門都已經掛上新光三越招牌，引發台南人暴動。

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1986年開幕的東帝士百貨，位於北區，是不少台南人小時候逛街的回憶，東帝士百貨結束營業後2009年拆除，之後南山人壽斥資15億元，在原址興建台南「南山廣場」，規劃1棟地上12層，地下2層的複合式大樓，將由新光三越進駐，這也是台南繼中山店、新天地後的第3間新光三越。

臉書粉專《南人幫 - Life in Tainan》PO出照片，最具代表性的紅白看板已經顯示「COMING SOON！」，而大門上的新光三越招牌也已掛上，台南人都相當期待，更直接敲碗鼎泰豐進駐。台南經發局透露，預計Ｑ3開幕，確切時間未定。

▲北區目前還沒有大型百貨，一旦有新的百貨進駐，可補強商業機能。（圖／翻攝自Facebook／南人幫 - Life in Tainan）

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，北區目前還沒有大型百貨，一旦有新的百貨進駐，可補強商業機能，也能引進新的就業人口，帶動區域發展。區段房價已率先反應，近年北區受土地、營建成本上漲影響，加上鄰近北外環道路，生活機能、交通便利，買氣持續暢旺帶動房價攀高。

佘光宗指出，3年前區段預售均價落在35萬元左右，目前區段預售案均價已達45萬元，因為地主惜售，目前一地難求進入推案真空期。

台灣房屋東門特許加盟店長蔡裕荏表示，該區中古房市最受歡迎的5年內新大樓，成交價約37~43萬元，透天則是以屋齡15~25年居多，地坪25~30坪，價格2000~2500萬元，需求相當穩定，未來新光三越進駐後，具有人潮優勢，可望吸引更多人口移入，持續帶動區段房價成長。

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