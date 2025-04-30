1730人登記金聯平價宅　最熱龜山別墅中籤率不到1%

▲2025年「台灣金聯平價住宅銷售」釋出100戶平價宅，最夯的是桃園龜山的別墅。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

2025年「台灣金聯平價住宅銷售」釋出100戶平價宅中，共吸引1730人登記，最夯的前3名物件得標率都不到1%。其中，最夯的是桃園龜山的別墅，68.98坪規劃5房3廳4衛，總價僅1688萬元。

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2025年「台灣金聯平價住宅銷售」在今（30日）舉行抽籤，本次有86件平價宅吸引1730人登記，占整體出售總件數100件的86%，進一步觀察，六都整體銷售率為83％其中雙北地區達94%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「2023年3135封標單搶金聯86戶房屋，2024年4794封標單搶88戶平價宅，今年雖然投標的人數較往年少，不過今年外在情勢嚴峻，購屋人不好貸款又遇到猛爆股災，還能有1000多封，已經算表現不錯。」

▲2025年台灣金聯釋出的100戶平價宅中，最夯3名的得標率都不到1%。（圖／翻攝自Google Maps）

觀察本次86件平價宅，最夯的是編號41號的龜山區大湖一路的別墅，吸引共吸引138人登記，得標率僅0.7%，權狀68.98坪，總價1688萬元。該物件屋齡僅20年，格局方面是5房3廳4衛。

第二名是台中北區漢口路四段的套房，吸引137人登記，權狀11.02坪，總價299萬元。值得關注的是，該物件也是2025年台灣金聯釋出100件平價宅中，總價最低的。

台中在地房仲、達仁地產董事蔣庚達表示，該物件「紐約廣場」，觀察實價登錄去年成交多筆，單價落在24~32萬元，本次釋出平價宅單價約27萬元，不算是非常便宜，但低總價仍存在優勢。

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