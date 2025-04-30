「台灣地王」2子鬩牆！　宏泰掌門人討回雙北精華地

▲千億宏泰集團掌門人林鴻南為汐止、天母兩筆土地狀告四弟林鴻璋。（圖／鏡週刊提供，下同）

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千億宏泰集團掌門人林鴻南為新北汐止、北市天母2筆土地歸屬，狀告四弟林鴻璋！本刊調查，有「台灣地王」之稱的宏泰集團創辦人林堉璘辭世前，將名下數筆土地借名登記在幾個兒子身上，同時簽署分管協議，載明未來要歸還給總公司；孰料林堉璘過世後，林鴻璋主張土地屬於父親林堉璘，而非林鴻南完全主導的宏泰建設，因此自行處分，認為權益受損的林鴻南一狀告上法院，官司纏訟近4年，近日林鴻璋態度軟化，兄弟紛爭可望落幕。

宏泰集團掌門人林鴻南近日相當忙碌，日前市場傳出凱基金控重啟併購安泰銀，身為安泰銀第二大股東的林鴻南與隆力集團意見分歧，3月下旬宏泰集團突然改派法人董事，由林鴻南兒子林子瑞出任，引發金融圈討論。

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同時間，為了宏泰轉型尋求跨領域人才，林鴻南帶著一級主管造訪淡江大學，強化產學合作。「希望與淡江攜手規劃長期、具前瞻性的人才合作模式，讓學生在校即能進入實務場域，未來選擇留在淡海新市鎮發展。」林鴻南在會議上強調。

7年前「台灣地王」林堉璘辭世，林鴻南接下橫跨金融、建設的宏泰後，就帶領千億集團往前衝，但外界卻不知道，近年來他為了父親遺留的兩筆土地，不惜與四弟林鴻璋對簿公堂。

據本刊調查，林堉璘共有5個兒子，分別是大房的林鴻彬、林鴻熙和林鴻南、二房林鴻璋（原名林鴻基）、三房林鴻森。林鴻南以公司名義與林鴻璋間的官司纏訟已近4年，雙方不斷上訴，歷經一審、二審判決，上訴三審再到撤訴，全案近日可望塵埃落定。

市場分析，林鴻南雖然成為集團掌舵者，卻沒成功讓所有兄弟心服口服，才會爆發官司糾紛，甚至牽動集團土地開發推案布局。

此次和林鴻南互告的林鴻璋，在家族中算是較低調的人物，父親過世前就自行創業成立暉騰建設，淡出宏泰集團，與兄弟間互動不多。「林堉璘生前指示成立的公益基金會活動上，他是唯一沒有到場出席的。」知情人士說。



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