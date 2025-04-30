執念超深！資深房仲曝台人「買房1心態」：買不起就上網討伐

▲一名房仲指出，台灣人對買房執念深，買完一間房還想再買。（圖／unsplash）

文／CTWANT

一名資深房仲分享，直呼台灣人「真的是太喜歡買房子了」，有房的人買完一間還想再買，沒房的人也夢想擁有一間屬於自己的房子，而買不起的人甚至會上網討伐房市，讓他無奈自嘲「我想這是身為業者的原罪，快樂你帶走，傷害我來背」。貼文一出，有網友共鳴留言「貼切」、「鼓勵房客別買房，租屋就好」。

資深房仲林品揚在臉書「Lin’s竹北房產筆記」發文，感嘆台灣人對買房的渴望。他表示「有房的人，一間買完後，還想繼續再買下一間；而沒房的人，大多數也渴望著擁有一間屬於自己的房子」，讓他忍不住直言「台灣人真的是太喜歡買房子了」。

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林品揚指出，市場高房價帶來的無力感，導致買不起的人開始在網路上找管道宣洩不滿情緒，「所以看到業者發文就在底下各種酸，內容不外乎是『因為你是業者，所以你講這些內容一定是有目的』，他們早已預設立場因人廢言了」，讓林品揚不禁自嘲「我想這是身為業者的原罪，快樂你帶走，傷害我來背」。

貼文一出引起熱議，網友紛紛留言「文章，貼切」、「鼓勵房客別買房，租屋就好」、「房價那麼高，當然很多人有意見」；也有人表示「像我對精品、豪車沒興趣，這些奢侈品要賣多貴就賣多貴，對我一點也沒影響」。



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