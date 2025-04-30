街頭藝人變房產達人　香蕉買好屋不只勤看還靠多聽

▲淡水街頭藝人、現為《寶島神很大》主持人香蕉說，要買到好房最重要的就是跟鄰居探聽。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

不到40歲就在淡水坐擁3房的街頭藝人、現為《寶島神很大》主持人香蕉，如今的成就羨煞旁人。對於看房他有一套哲學，屋況除了要滿足自己需求外，最重要的就是跟鄰居探聽房子的歷史與狀況，他說，只要仔細問，好壞就能當下判斷。

從沒想過自己有能力買房，卻在短短6年內買下3間房子，回頭看自己的變化，曾是淡水街頭藝人、現為《寶島神很大》主持人的香蕉，也覺得不可思議。但看房、找房是門學問，香蕉如何買到好宅？「跟周邊住戶、鄰居套消息是重點。」

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2019年、香蕉32歲，在姊姊的推波助瀾下，靠身上200多萬元的存款，買下現在居住的電梯大樓。香蕉表示，透過姊姊的介紹，對該棟社區優缺點都能掌握清楚，「原屋主開價1,100多萬，我天天跟她搏感情，最後1,000萬成交。」現在淡水新電梯大樓的房價，開價在3字頭以上，香蕉當時用2字頭購入的房子也讓他財富長大。

經營Youtube，香蕉居家工作的時間很長，「我在家容易東摸西摸，所以又在附近買下第2屋當工作室；今年初則買下預售屋，能夠依照工程進度慢慢繳款，減輕壓力。」

身為淡水囡仔，在沙崙長大，香蕉現有的3房都買在沙崙，不擔心風險太過集中嗎？香蕉說，淡江大橋即將通車，該橋的終點在沙崙，且沙崙的道路也為通車作準備已經拓寬，通車後有助舒緩淡水往八里、桃園航空城、北海岸的車流；加上淡北道路也已在施工，預計6年後完工，他認為交通改善後，淡水房價未來還有機會再上漲。

雖然第一屋沒有看房經驗，但第2、3屋，香蕉可是經過仔細比較、耐心等待。香蕉說，第2屋自己不疾不徐地看房，竟然等到有屋主因缺錢急著脫售，權狀45坪、屋齡8年的電梯大樓不到1,000萬元成交，買得比第一屋還便宜。

而累積看房實戰經驗後，香蕉說屋況除了符合自己的需求，要採光好、格局方正、有大陽台外，最重要房子發生過哪些事、哪有惡鄰居，這些都要靠探聽。「我去看屋時在外遇到路人，只要他多看我兩眼，我就會主動去問他這區的屋況。」香蕉認真的說。



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