1杯咖啡3800元賣不動　「最貴咖啡廳」店面秒迎新租客

記者張雅雲／高雄報導

「94 Cafe」去年10月底試營運，斥資2500萬元花了1年裝潢，是高雄不少網美必去打卡的咖啡廳，最貴咖啡1杯要價3800元，讓不少在地人嘖嘖稱奇，沒想到開幕不到半年，3月突釋出盤讓訊息，連女藝人李妍瑾的前夫任德榮都證實有意承租，不到1個月就有新租客秒進駐。

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▲「94 Cafe」斥資2500萬元花了1年裝潢，開幕不到半年，3月突釋出盤讓訊息，不到1個月就有新租客秒進駐。（圖／記者張雅雲攝）

該店位於左營區巨蛋商圈文信路，主打斥資2500萬元裝潢的法式甜點天堂，去年10月底才剛試營運，全店以純白搭配奶油色調為主，每個座位都是夢幻的打卡景點，吸引不少網美到訪拍美照，最貴的一杯咖啡要價3800元，不少用餐過的民眾都嘖嘖稱奇。

▲該店主打斥資2500萬元裝潢的法式甜點天堂，吸引不少網美到訪拍美照。（圖／翻攝自Facebook／94 Cafe 複合式咖啡館 歐式主餐 法式甜點天堂 ）

沒想到才開幕半年，3月無預警釋出盤讓，負責銷售的永慶不動產鳳山三民光遠店專案經理尤兆名表示，該店為1樓透天，建坪約140坪，月租金20萬元，盤讓金含設備、技術轉移、商標、裝潢共850萬元，若只需單純設備生財器具，盤讓金250萬元。

消息一曝光後，甚至連女藝人李妍瑾的前夫任德榮都證實有意承租，尤兆名說：「千萬裝潢絕對有加分，包含整體硬體設備近全新，吸引多組租客詢問，沒想到不到1個月就租出，盤讓金、租金則不便透露。」

最後由高雄在地經營12年的「地糖仔中式點心專門店」火速承租，該店除目前的美術館創始店外，將首度開設分店，打造巨蛋文信旗艦店，目前該店門口已掛出紅布條，證實此訊息。

94 Cafe小檔案 位置 左營區文信路 歇業時間 2025年3月 裝潢金額 2500萬 坪數 140坪 月租金 估20萬 新租客 地糖仔中式點心專門店

▲94 Cafe小檔案。（ETtoday製表）

高雄市仲介公會理事陳揚智表示，巨蛋商圈鄰近漢神巨蛋購物廣場、捷運巨蛋站，以及凹子底森林公園等大型綠地，堪稱高雄餐飲業的一級激戰區，吸引各大品牌插旗。

未來附近的富邦BOT案將有漢神3館進駐，商業機能會更成熟，目前該區店面以透天為主，主力建坪約60~100坪，月租金約15萬元上下，因人車潮多，店面空租率均不高，且只要租金合理，一有釋出馬上有租客承接。

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