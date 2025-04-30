基隆小宅驚見7字頭成交　在地看：為了買車位

▲「東方帝景大廈」5樓戶事務所戶以每坪71.6萬元交易。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

南港、汐止房價高漲，買盤逐漸外溢到基隆，也推升基隆房價，新案走上5字頭。有更狂的，仁愛區市中心指標大樓「東方帝景大廈」5樓戶事務所戶，以每坪71.6萬元交易，這價碼也驚呆在地房仲了，並分析創價原因可能是買方「為了買車位」。

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基隆指標大樓「東方帝景大廈」5樓戶以1080萬元交易，含車權狀22.6坪，拆算單價高達71.6萬元，相當驚人，且無備註特殊交易，這是基隆史上非店面、透天等特殊產品外的最高價。

中信房屋基隆仁愛加盟店東林文傑表示，「東方帝景大廈」位於仁一路、田寮河旁，屋齡17年，樓高達31層，採鋼骨結構，是基隆市中心頗具代表性的大樓，區域生活機能便利，社區公設也相當齊全，包括健身房、游泳池等等，是指名度頗高的社區。

東森房屋基隆仁愛加盟店東陳柏佑表示：「本次東方帝景大廈交易為事務所戶別，雖有夾層挑高，但近期成交價都在成交價都在4字頭左右，每坪成交5~6字頭就已經很離譜了，7字頭屬實很難想像。」

▲「東方帝景大廈」成交行情多在4字頭，本次5樓戶以7字頭成交，相當罕見。（表／記者項瀚製）

陳柏佑認為：「本次7字頭交易是相當特殊的狀況，雖然實登無備註特殊交易，但仍可能有關係人交易的可能性，另外由於該戶坪數小、總價低，也有可能是前屋主花大錢改造、裝潢，進而推升價格。」

陳柏佑表示：「對於小坪數產品，市場大多用總價的角度去評估，以東方帝景大廈來說，地段佳，挑高夾層加車位，即便單價衝到7字頭，但總價也僅1080萬元。」

另外，陳柏佑強調：「本次7字頭交易帶有車位，也是個重點，廟口商圈車位一位難求，非常稀少，會有在地客為了買1個車位，便直接買套房收租，這也可能是創價的原因之一。」

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