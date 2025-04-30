市場景氣走弱　七期大基地豪宅現2字頭「白菜價」

▲「 百達富裔」在2025年開春就成交3筆交易，拆算單價僅來到27~29萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市七期重劃區，經過多年發展已經成為豪宅聚落代表，不過根據實登揭露，位於台灣大道兩側的豪宅社區包含當初以造鎮豪宅聞名的「鄉林皇居」、以及七期目前最大基地開發案「 百達富裔」，都陸續出現2字頭成交，專家認為，此兩案佔據台灣大道兩側，堪稱七期最便宜的2大豪宅社區。

《地產詹哥老實說》EP255／新北人口紅利最強3區出列 東屋：2區房價比周圍行政區親民

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據實價登錄揭露，「 百達富裔」在2025年開春就成交3筆交易，全都是百坪以上豪宅，總價落在4300~4388萬元間，但拆算單價僅來到27~29萬元，相較2024年該社區一度衝到單坪37萬元，價格回落2成。

而自去年9月第七波信用管制後，「 百達富裔」對面的豪宅造鎮「鄉林皇居」也接連出現2字頭成交，相較預售案動輒單坪突破百萬元，兩社區的房價顯得親民與高CP值。

▲「鄉林皇居」、「 百達富裔」堪稱七期最高ＣＰ值豪宅社區。（圖／記者陳筱惠攝）



七期資深房仲廖香婷認為：「台中七期豪宅門牌，大多以市政系列、惠字輩的門牌較受到青睞，不過這兩社區一個是豪宅造鎮，基地面積3496坪、一個是新市政中心最大開發案，基地面積2226坪，相對七期其他豪宅，擁有豐富公設、管理費低優勢，會連續出現2字頭交易，基本上應是市場景氣走弱，屋主只求賣出，而出現讓利行為。」

實際觀察，兩社區雖都擁有大基地，但在地房仲認為：「以鄉林皇居來說，正對朝富路與台灣大道的Ｔ型路口，不少人會有『路衝』的風水疑慮，另外 百達富裔位於台灣大道最塞車的路段，因此單面進出的規劃也讓不少人認為是社區抗性。」

不論是跟風賠售、房市大多頭，兩座社區價格卻都走弱，在地房仲表示：「但很重要的一點則是，雖然該社區單價落在2字頭，但歷經房市上沖下洗，總價仍持穩在4000萬元豪宅線上，也算是另一種對社區價值的肯定。」

《地產詹哥老實說》EP255／新北人口紅利最強3區出列 東屋：2區房價比周圍行政區親民