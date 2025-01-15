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全台首宗「地面師」詐騙案　里長、律師、員警等44人被起訴

▲▼台北市，台北旅遊，台北天際線，台北市天際線，台北盆地，台北101大樓，台北市空拍，台灣。（圖／記者蔡玟君攝）

▲全國首件「台版地面師」詐騙案，利用「偽造遺囑」將獨居長者的房產騙走。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者項瀚／台北報導

全國首件「台版地面師」詐騙案，利用「偽造遺囑」將長者的房產騙走，地政局發現不對勁，向北檢告發。而北檢也在去年起訴44人，其中包括里長、律師、戶政員、員警。今（15日）檢察官分享偵辦過程中很懸的2個故事，地政局也宣導如何防止詐騙。

《地產詹哥老實說》EP240／央行看不見的手！　海嘯第一排憂：偏門全堵死「還要加碼」

「台版地面師案」3年詐騙近1.4億元，震驚業界。全案由犯罪集團鎖定獨居老人過世後遺留的房產，透過「偽造遺囑」將獨居長者的遺產，以「遺贈」的方式移轉給沒有親屬關係的詐騙分子。

台北市地政局土地登記科股長施亭伃說明，遺囑有5種型式，「台版地面師案」詐騙案件是透過偽造的自書遺囑、代筆遺囑，「前者就是犯罪集團成員造假為被害人簽署，後者則有其他共犯參與，像是假冒的見證人、遺產管理人等等。」

當這些案件過到地政局時，相關同仁發現不對勁，像是自書遺囑的簽名與當事人筆跡有誤差，以及代筆遺囑的共犯成員重複出現，因此在2023年11月向北檢告發。

經北檢指揮警調偵辦，去年11月起訴44人，集團成員包括里長、律師、戶政員及員警等人，分工細密犯罪手法震驚各界。

臺灣臺北地方法院檢察署檢察官鄭少珏表示，有些時候不是人挑案子，是案子挑人來辦，偵辦本次「台版地面師案」案件時，「冥冥之中，有股神秘的力量，在守護大家的財產，發現了一些『特別』的事情。」

鄭少珏分享：「有一個案件非常複雜，牽涉30幾個人，但當時一看我就知道誰是主嫌，因為我辦過他，而這案件後來遇到瓶頸時，我突然靈光一閃，2年前搜索過他、扣過他的手機，調出來一看整個起雞皮疙瘩，當初扣案的時間，恰好是地面師案的時間點，裡頭有完整的證據。」

另外，鄭少珏分享另一個也是很懸的個案，「被告與議員助理、警方因故前往當事房屋現場，議員助理要離開時，聽到房子裡傳出很犀利的女性叫聲，非常離奇。」

之後檢調執行搜索，把被告都抓來時，鄭少珏說：「原來，當時第一個進到該屋的被告，被附身了，而這房子的主人是一位女性，應該就是屋主附到被告身上，才發出那樣的女性叫聲的情況。」

要如何防止地面師詐騙？ 為避免財產成為遺產那一刻，後代爭產不休或變成不肖人士覬覦目標，地政局表示：「可以思考將預立遺囑視為『忌』轉念為『理財及防詐』，確保不動產權利由所有權人自己做主。」

此外，地政局也提醒，遺囑最好由法院公證，除加強公信力外，也可以避免未來因格式不符，無法順利完成不動產登記的困境，

另外，地政局呼籲地主、屋主儘速到地政事務所申辦免費的「地籍異動即時通」服務，民眾可以設定2組不限本人的行動電話及電子信箱號碼，當不動產有申請買賣、拍賣、贈與、夫妻贈與、信託、抵押權設定（即貸款）、書狀補給、查封、假扣押、判決移轉、調解移轉、和解移轉等12種登記時，地所會發送簡訊及電子郵件通知指定的對象。

▲▼ 台北市地政局 。（圖／記者項瀚攝）

▲台北市地政局呼籲地主、屋主儘速到地政事務所申辦免費的「地籍異動即時通」服務。（圖／記者項瀚攝）

《地產詹哥老實說》EP240／央行看不見的手！　海嘯第一排憂：偏門全堵死「還要加碼」

關鍵字：臺版地面師地面師詐騙台北市地政局地政局施亭伃檢察官鄭少珏

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