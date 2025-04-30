蛋白區預售屋沒完銷「賣不到一半」！他驚：前幾年根本不可能

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近年來房市熱度逐漸降溫，不少建案過去一開賣就能迅速完銷，如今卻出現銷售不如預期的情況？有網友觀察，現在許多蛋白區的預售屋銷售狀況不理想，許多案子賣不到一半，價格雖落在每間1500至2300萬元區間，但仍無法吸引買氣，與過去盛況形成對比。

該名網友在PTT的home-sale板發起閒聊，「預售要完銷越來越困難了」，最近他發現幾個蛋白區的預售都沒有完銷，甚至只賣不到一半，「價格也才1500-2300（萬），這在前幾年是根本不可能發生的事情。」

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他就提到，近期央行總裁楊金龍強調將加強金融機構的體質，房貸審查變得更加嚴格，狀況可能雪上加霜，「現在要申請貸款，銀行又會依照你的月薪，卡得更嚴格去給貸款成數」，認為這對房市健全是正向的，但對市場應該是非常大的傷害。

文章一出，引發網友熱議，「當初買到蛋殼的預售屋，現在很抖」、「預售屋銷售速度都明顯比較慢了」、「蛋殼1500～2300，其實不便宜」、「只是賣比較慢又不是賣不掉」、「迅速完銷才是不正常」、「房子終究要回歸基本面，機能、學區、交通。」

另一方面，也有網友指出，建商對於市場狀況早有警覺，近期許多推案量明顯減少，「建商不是笨蛋，賣不掉當然不會繼續蓋」、「現在習慣先建後售的建商應該很緊張吧」。對於預售屋市場的未來發展，部分網友則認為，市場可能會進一步調整，尤其是價格過高、機能不佳的區域，恐怕會面臨更大的去化壓力。