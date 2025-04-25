多數人買房看建築品質　專家搖頭曝1點「避雷第1個觀察指標」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

許多民眾在買房時，最關心的是「建築品質」，但其實真正影響購屋安全的，往往是建商的「誠信」。房市專家何世昌，強調挑選建商的第一步不是看房子蓋得如何，而是先檢視建商是否具備契約精神、履約能力，以及過去是否有不良紀錄。「如果這一關過得了，再來檢視建築品質，才是避免踩雷的關鍵！」

何世昌，不少人心存僥倖，覺得房屋糾紛不會發生在自己身上，但事實往往事與願違。因此，他建議購屋族應秉持「五不買」原則，以保障自身權益。

首先是「一案建商，不買」，這類建商推完一個建案後就結束公司，規避後續責任，甚至找人頭擔任負責人。消費者可透過公司營業資訊與司法檢索系統查詢，如發現負責人曾在多家「一案公司」擔任股東或負責人，就應提高警覺。

再來是「來歷不明的建商，不買」，大型建商或知名企業的子公司，首次推案通常較有保障，但若是背景不明、查無紀錄的新建商，購屋族應格外小心。有些建商甚至會謊稱自己是「三十年老牌建商」，但實際上並無任何實績，這種情況下最好避免購買。

第三點是「反悔不賣的建商，不買」，有些建商因為預約單價格過低，便臨時加價才願簽約，或在預售時低價吸引買家，交屋時卻要求加價才能交付房屋。這種毫無契約精神的建商，往往是由上到下的企業文化問題，未來很可能再次發生類似情況。

第四點是「下台身影難看的建商，不買」，房市景氣波動，公司經營不善難免會有倒閉的狀況，但有些建商是刻意「惡意倒閉」，為了規避賠償而選擇消失，幾年後又換個公司名稱捲土重來。消費者應特別注意這類「洗牌建商」，以免落入相同的陷阱。

第五點是「預售屋履保不實的建商，不買」，依規定，預售屋應辦理「預售屋履約保證」，但有些投機建商表面上提供履保，實際上卻將買家繳納的款項匯入公司戶頭，而非信託專戶。購屋族在簽約前務必確認款項是否受到保障，以免交屋前發生糾紛。

最後，何世昌認為，台灣多數建商都奉公守法，建築品質也在提升，唯有少數不肖業者影響市場信任。他提醒：「如果你想買新建案，慎選建商肯定不會錯。」