中國房市3月中古屋跌幅趨緩　新成屋「2城市」逆勢上漲

▲中國3月新成屋價格，僅上海、太原上漲。（示意圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

中國國家統計局4月16日發布3月70個大中城市房價數據。相較去年，各地中古屋價格持續普遍下滑，但跌幅有所收窄；新建住宅只有上海與太原增長。與前月相比，上漲城市數量有增多。

數據顯示，僅上海和太原的新建商品住宅價格比去年3月上漲。中國國家統計局城市司首席統計師王中華指出，一線城市新成屋價格年減2.8%，跌幅較上月縮小0.2個百分點，其中上海增長5.7%，北京、廣州、深圳則分別下跌5.7%、7.2%和3.9%。

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中古屋方面，一線城市房價年減4.1%，跌幅收窄0.8個百分點，北京、上海、廣州、深圳分別下跌2.1%、1.4%、8.7%和4.1%。二、三線城市房價跌勢更為顯著，但跌幅較上月略有縮小。二線城市新成屋和中古屋價格分別年減4.4%和7.0%，三線城市則分別下降5.7%和7.8%。

王中華表示，3月房市成交活躍度較2月提升，房價月增的城市數量增加。其中，新成屋價格月增城市達24個，較上月增加6個；中古屋價格月增城市為10個，比上月增7個。一線城市新成屋價格月增0.1%，漲幅持平，上海和深圳分別上漲0.7%和0.1%，北京、廣州則微跌0.2%和0.1%。一線城市中古屋價格由2月的月減0.1%轉為月增0.2%。