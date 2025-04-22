南紡人氣燒肉店掰掰　「租」字掛隔壁店門口「有故事」

▲台南「尖叫炭火燒肉」隔壁是去年開幕的火鍋店，近期燒肉店結束營業，房東在火鍋店貼出租字，引來不少民眾誤會一次2店熄燈。（圖／翻攝自Facebook／台南口袋吃吃五十咩）

記者張雅雲／高雄報導

台南「尖叫炭火燒肉」位於東區南紡商圈，是在地知名網美餐廳，隔壁則是去年開幕的火鍋店，各有擁護者，沒想到近期燒肉店結束營業，房東在火鍋店貼出租字，火鍋店急忙澄清仍繼續營業。信義房屋專家表示，該商圈正對平實營區，店面效益逐年提升。

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台南「尖叫炭火燒肉」位於東區中華東路一段，正對南紡購物中心、平實營區，屬於南紡商圈，該店2019年開幕，是許多台南人熟悉的人氣燒肉吃到飽餐廳，沒想到4月初突然結束營業，不少在地人都相當不捨。

旁邊則是去年7月開幕的「哞麻溫體牛肉火鍋」，近期1樓店面突貼出黃色「租」字看板，引來在地民眾議論紛紛，誤以為一次熄燈2家。

▲台南人熟悉的人氣燒肉吃到飽餐廳4月初熄燈，旁邊的火鍋店持續營業中。（圖／翻攝自Google Maps）

臉書粉專《台南口袋吃吃五十咩》PO文，那個大大的「租」字，若是沒有看到右邊有說明，真的會讓人誤會，火鍋店則澄清「正常營業中，請放心前來用餐，別誤會！黃色『租』字看板不是我」。

網友直言，太容易誤會，其實遠看根本就覺得那間一樣也出租，沒想到釣出之前租客指出，因為放置租字看版的小塊畸零地，位於火鍋店門口，與燒肉店是不同地主，雙方互有嫌隙，才會這樣放置出租看板。

而燒肉店目前已歇業，在地房仲透露，該店正重新招租，地坪77坪、建坪46.7坪，之前曾透露有意盤讓，月租金12萬元，而火鍋店旁的畸零地約1坪，與燒肉店為同一地主，確實與火鍋店地主為不同人。

信義房屋台南文化店長林琮庭表示，整條中華東路道路寬闊，人、車流量大，早期以汽車美容、修車廠為主，多以過路客為主，近年商業效益主要得益於南紡購物中心的帶動，沿線商家陸續轉型為餐飲、零售業。

沿線以透天店面為主，主力地坪約20坪，月租金約6~8萬元，若為三角窗的特殊產品會更高，隨平實營區新大樓陸續完工，人口持續湧入，預計將進一步提升商圈的店面價值與消費力。

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