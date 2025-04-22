每坪底價3.2萬！大寮8000坪土地法拍　地上物還有鴿舍、宮廟

▲高雄今年最大土地拍賣案件23日進行三拍，位於大寮，總土地面積達8099坪，底價為2.56億元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄今年最大土地拍賣案件23日進行三拍，位於大寮，總土地面積達8099坪，底價為2.56億元，換算每坪地價僅約3.2萬元，不過地上還有鴿舍、宮廟，專家表示，雖然單價低，但處理宮廟問題有難度，流標機會高。

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▲該土地位於大寮區新厝南段，因「清償債務」遭台灣金服拍賣，共計40筆土地及1筆未保存登記建物，合計為1標特大土地拍賣。（圖／記者張雅雲攝）

由台灣金服拍賣的該土地位於大寮區新厝南段，拍賣原因為「清償債務」，共計40筆土地及1筆未保存登記建物，合計為1標特大土地拍賣，土地總面積為8099.31坪，為今年拍賣土地面積最大，其中包含道路用地、特定第3種住宅用地，還有地上未保存登記建物為鐵皮鴿舍42.65坪，23日進行三拍，底價2億5600萬元，換算每坪土地單價僅3.2萬元。

據台灣金服公告，該案現況有鴿舍及宮廟占用，另據公告，該筆土地位於大寮區的大坪頂特定區內，透明房訊《104法拍網》副總經理陳慧瑜表示，該區建地為低密度建築區，大坪頂特定區特定第3種住宅區的建蔽率為50%、容積率180%，難以興建大樓，加上整體人口密度、商業發展及生活機能不足，因此地價長期偏低。

▲據台灣金服公告，該案現況有鴿舍及宮廟占用部分土地。（圖／記者張雅雲攝）

該區地價行情約為3~8萬元，若再加上後續道路鋪設、水電管道鋪設以及道路設施申請等複雜時間成本來看，三拍流標機會仍大，陳慧瑜說：「該地遭占用的後續排除問題相當困難，由於地上有不點交的宮廟等問題，需要相當長期協商與後續協調，除非價格夠低，否則研判容易呈萬年流標。」

拍賣土地小檔案 位置 大寮區新七街、新三街 坪數 8099坪 底價 2.56億 開拍日 23日三拍

▲拍賣土地小檔案。（ETtoday製表）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，該區新案以透天別墅為主，買家均為具地緣性的自住客，地坪約25~35萬元，主力總價在1500萬元上下，總價控制在2000萬元內，也頗受喜歡透天有天有地的首購族、小家庭青睞。

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