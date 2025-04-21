才剛交屋「同事一直想作客」　過來人給建議：就不會問了

▲同事得知原PO已經入住，就有意前去作客。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

買房之後，會不會告訴親朋好友，甚至是同事呢？近日有網友發文透露，她在幾年前簽了預售屋，並在近期入住，結果沒想到同事卻問她怎麼沒有邀請他們，讓她一直很煩惱，不知道該怎麼拒絕才好。貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「最好不要讓同事知道買房」為標題發文，提到她在幾年前就簽了預售屋，因為近期剛交屋，所以她也就住了進去。只是沒有想到，同事們得知之後，就問說為什麼沒有邀請他們？且這件事還不只提了一次。

原PO透露，她其實不太會跟同事分享私生活，除非是對方主動提出，她才會加入討論。如今面對同事的詢問，她就很煩惱，不知道該怎麼拒絕才好，尤其是她有點潔癖，想到大家要共用馬桶，就無法接受。

貼文曝光後，底下網友也紛紛留言給建議，「就說你現在因為房貸壓力，有找室友了，你的新室友不喜歡有不認識的人出入」、「讓人知道買房，也不代表要讓人家去啊，就說我不喜歡別人來我家就好了」、「就說還沒整理好、很亂，每次問都這樣回答，之後就不會再問了」、「你可以說你家人買的，基本上他們也會來」。話題引發討論。