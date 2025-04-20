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巷弄日料惹鄰抱怨　老闆霸氣買下周邊房產封口

陳德誠近50年前在圓環小巷開了平價日料店小巷亭，第二代兩位女兒也已經接班。

▲陳德誠近50年前在圓環小巷開了平價日料店小巷亭，第二代兩位女兒也已經接班。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

位於台北圓環附近，經營近50年的日式料理「小巷亭」，經歷圓環興衰依然屹立不搖。老闆陳德誠35歲時就是3家公司負責人，卻因生意失敗負債2千多萬元。為了還錢，他放低身段在巷弄擺攤車賣起當時少見的平價日式料理，不僅還了債，擔心擾鄰還霸氣買下周遭房產。

如今2個女兒已接手經營，但85歲的他仍會每天拖著蹣跚步伐到店坐鎮，不為了督軍，而是會會老客人，伴隨老店繼續飄香。

週一早上6、7點，小巷亭的廚師們已經開始備餐，不只快手包豆皮壽司，捲花壽司的技術也相當嫻熟，負責土瓶蒸的老師傅將燉煮好的高湯一瓢瓢倒入陶壺裡，店外巷子的關東煮攤車也已開始飄香。

午餐時間一到，有著30年歷史的關東煮攤車前，已擠滿顧客，隨心夾選喜歡的煮物，店內的座位也坐滿客人。此時，老闆陳德誠拖著蹣跚步伐穿梭座位間，雖然他已不再親手料理，營業時間還是會看到他招呼熟客的身影，從食物聊到身體保健，待客就像朋友一樣。

一早店內師傅就熬煮高湯並倒入陶壺中做成土瓶蒸。（土瓶蒸60元／份）

▲一早店內師傅就熬煮高湯並倒入陶壺中做成土瓶蒸。

小巷亭位在台北圓環旁的一處小巷，1977年成立之時，以當時少見的平價、自助式日式料理吸引許多客人前來。從巷弄中沒有名字的小店，到政商名流接連到訪的名店，現在小巷亭則成為老台北人回憶的味道。但誰料到小巷亭當初的創立來自於陳德誠經商失敗，負債二千多萬元的慘痛經歷。

今年85歲的陳德誠出生在二戰期間，雖然不認識幾個字，但具生意頭腦的他開始著手包工程，甚至決定自己開公司，35歲就是兩家鋼鐵公司、一家五金行的負責人。風光沒幾年，遇上70年代通膨物價狂漲，包工程變成「現做現虧」，最高曾負債二千多萬元。」

小巷亭的特色為自助式，一開門就能看到客人在排隊選擇想吃的餐點。

▲小巷亭的特色為自助式，一開門就能看到客人在排隊選擇想吃的餐點。

為了還債，陳德誠踏上餐飲業之路，在朋友介紹下，到台南學做蝦仁肉圓，「當時承接肉圓設備要3萬元，但我連1萬元都沒有，朋友先借我錢才能買下，並在小吃、酒店、茶館聚集的台北圓環（現建成圓環）開始做生意。」開業之初生意不錯，但錢坑實在太龐大，陳德誠說：「每天收攤時都有債主來討債，只能跟對方商量能否留下買菜錢，才能持續做生意還錢。」　

小巷亭聲名遠播，連陳美鳳（中）也曾是座上賓。陳德誠提供

▲小巷亭聲名遠播，連陳美鳳（中）也曾是座上賓。

陳德誠想擴大規模，加速還錢速度，開始增賣擔仔麵，以及簡單的日式料理。眼看日料品項愈賣愈好，陳德誠萌生「要不專心來做日本料理」的念頭，因自己也是外行，在朋友轉介下，找到兩位日本師傅，轉型為日料店。當時太太擔心日本人的工錢比台灣人貴三倍沒辦法請，但陳德誠霸氣回道：「我現在同時還有在工廠賺錢，請他們（日本師傅）來，我們來跟他們學。」

小巷亭做了約5年還沒有店名，客人都叫「小巷子裡的日本料理」，陳德誠心想：「雖然當時各家小吃店都會叫闊氣名字，像是排骨大王、豆漿大王，但我就是做小吃的，又在南京西路巷子，加一個亭就叫小巷亭。」


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