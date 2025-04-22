連吞4根跌停！中鼎股利改成「1+1」　擬辦理私募自救

▲中鼎（9933）股價連續4天跌停。（圖／翻攝自國泰APP）

記者項瀚／台北報導

中鼎（9933）子公司承攬美國老煉油廠工程，高達196.04億元款項未能回收，雖然強調「不是收不回，而是逐年收回」，但股價仍連4天跌停。今（22日）中鼎董事會決議通過辦理私募普通股案，發行股數上限為9萬張，私募價格不得低於參考價格的8成，另原定股利由「2+0」改成「1+1」。

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國內最大統包工程承攬商中鼎（9933）16日發布重訊，代子公司CTCI Americas,Inc.（CTCIA）公告，所承攬的BKRF工程，其業主BKRF母公司Global Clean Energy Holdings,Inc（GCEH），依美國相關規定聲請重整。

這消息在16日一出，中鼎17日股價在午盤打入跌停價35.1元鎖死。當天，中鼎召開重訊記者會，針對此事件進行說明，強調196億元款項不是收不回，而是會逐年收回，今年公司預期不會全數提列減損，不會有淨值瞬間變0的問題。

不過，中鼎股價仍無力回天，截至今（22日）已連續吞下4根跌停，今日收在25.65元，超過4.4萬張在跌停價排隊等著賣。

今日中鼎發布重訊，臨時董事會決議辦理私募普通股案，以不超過90,000仟股為限，於股東會決議之日起1年內得分3次辦理，私募價格不得低於參考價格的8成。

私募對象方面，中鼎表示，以符合《證券交易法》第43條之6規定之特定人為限，包括公司供應商、直接或間接客戶，或可提供業務整合利基，或可改善本公司財務結構之策略性投資人。

私募新股的權利義務，原則上與現行普通股相同，但《證券交易法》第43條之8規定，本次私募有價證券於交付後3年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓。

中鼎強調：「本次私募資金用途:為充實營運資金、強化財務結構、轉投資需求，藉由應募人資金挹注，可因應本公司長期營運發展資金之需求，強化財務結構，提升公司競爭力與未來獲利及營運績效，對股東權益有正面助益。」

同時，中鼎董事會也決議原在 2月27日決議的去年盈餘分配案，由配息2元變更爲配發現金股息1元＋股票股利1元，合計仍爲2元。

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