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張旭嵐／股匯失速易翻車　老司機反壓房市「穩穩開到目的地」

▲▼ 海線房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲張旭嵐認為，相對大起大落的股匯市，房市就顯得穩健。（示意圖／記者陳筱惠攝）

文／《台灣房屋趨勢中心》執行長張旭嵐

4月才經歷股市上沖下洗，5月又迎來台幣匯率波動，相對大起大落的股匯市，房市就顯得穩健。展望下半年，房市車道上車流遠比房市熱絡時期順暢，有能力開車上路的買家不擔心前方有人擋路、煩惱後方有人搶道，能輕鬆愜意到目的地，比起在股匯市失速翻車，相對平穩的房市也許是確保資產安全到府的可靠途徑。

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4月才經歷股市上沖下洗，5月又迎來台幣匯率波動，許多人資產急速變化，堪稱可列入教科書等級的經典大事紀，甚至有人笑說，今年績效最好的操作，就是抱著新台幣什麼都不用做，睡一覺起來就增值了。不禁要說，在川普時代，真是什麼都不奇怪了。

身邊不少朋友正在討論換美金、買美股，甚至赴美旅遊，但其實也有另外一群人，愁容滿面，因為台幣強勢升值，對產業的影響「內外不同，憂喜參半」。

對進口商而言，進口原物料或貨品成本下降，商品利潤增加。但對出口商來說，貨幣貶值的外國廠商跟台灣買東西的價格變貴，將使國內的商品出口訂單面臨壓力，且匯率在短期內劇烈變化，也讓廠商資金規劃措手不及，導致出口產業近期憂心忡忡。

不只企業主憂心，部分上班族也不好過，尤其是領美金薪水的，或在外商工作部分獎金有美股分紅的，資產瞬間縮水。關稅戰下產業前景變數未定，5月繳稅季，所得稅、房屋稅、牌照稅接踵而來，對金流緊縮的小資族頗為吃力。

難怪接案網站Pro360達人網統計，4月以來新會員月增15%，舊會員開啟率也月增32%，顯示財務壓力遽增，導致上班族拼命斜槓接案開源。

▲▼股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟。（圖／記者李毓康攝）

▲相對大起大落的股匯市，房市就顯得穩健。（示意圖／記者李毓康攝）

相對大起大落的股匯市，房市就顯得穩健。根據內政部不動產資訊平台，近3年住宅價格指數2024年Q4為150.98，和2022年Q1的121.01相比，住宅價格指數3年漲了24.8%。換句話說，如果3年前買房的購屋族，現在也算是躺著賺錢了。

由於國內房市的買盤，向來就是內需導向，加上房地產的交易週期較長，不易受短期波動干擾，更凸顯房地產穩定性，且現在房市買氣的關鍵因素還是政策，沒錢買、不給貸，短期內政策也不見有鬆綁的跡象，下半年量縮價盤的格局不變。

成屋市場交易，端看屋主心態和資金需求迫切性，而預售市場則看建商口袋深淺和長期佈局，不過就算建商降不了房價，但趁台幣升值之際，將原本所贈的家電，升級為美國進口品牌，賺了面子也贏了裡子，對小資族而言，也不失為購屋小確幸。

今年房市表現相對清淡，若將市況想像成路況，現今房市車道上的車流，遠比房市熱絡時期的車水馬龍順暢，有能力開車上路的買家，既不用擔心前方有人擋路，也不必煩惱後方有人搶道，能輕鬆愜意地開到目的地，因此比起在股匯市失速翻車，相對平穩的房市，也許是確保資產安全到府的可靠途徑。

▲▼ 台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐 。（圖／台灣房屋提供）

▲台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐 。（圖／台灣房屋提供）

►張旭嵐小檔案
現職：台灣房屋趨勢中心執行長
經歷：1111人力銀行發言人、東森度假村行銷經理、TVB歐洲台普通話主播(倫敦)、生物科技公司行銷經理(上海)、東森電視台記者
學歷：英國羅浮堡大學行銷管理碩士、世新大學廣電系學士

《地產詹哥老實說》EP257／買房只要50萬？專家曝「低首付4波真相」　這次恐怕玩不下去！

關鍵字：股市匯市房市房價買房投資川普經濟台灣房屋張旭嵐

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