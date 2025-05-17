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從10元1局打到結束營業　林園保齡球館「全倒」大咖進駐

記者張雅雲／高雄報導

▲▼ 林園 。（圖／記者張雅雲攝）

▲以前林園有3間大型保齡球館，目前皆已歇業，其中瑞鋒保齡球館整棟拆除後，將由星巴克、藏壽司進駐。（圖／記者張雅雲攝）

台灣保齡球館曾經風靡一時，近年幾乎全部倒光，以前林園就有3間大型保齡球館，目前皆已歇業，成為時代的眼淚。其中，瑞鋒保齡球館整棟拆除，將由星巴克、藏壽司進駐，目前尚在興建中，而七彩保齡球館也由建商收購，將改建為華廈。

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▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲瑞鋒保齡球館結束營業後，改為喜宴中心，去年整棟拆除。（圖／翻攝自Google Maps）

1990年代全台風靡保齡球，高雄到處都是保齡球館，連林園以前都有3家大型保齡球館，分別為林園、七彩、瑞鋒保齡球館，在地人回憶，當時掀起的保齡球熱，要打球還要先預約排隊，且1局才10元，每次去都可以打好久，相當令人懷念。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲七彩保齡球館最先結束營業，改為1樓全聯、2樓大友網咖。（圖／翻攝自Google Maps）

沒想到熱潮過後，七彩最先結束營業，改為1樓全聯、2樓大友網咖，銜接2000年的網咖黃金年代，接著林園也歇業，舊址改成美食休閒館跟KTV、釣蝦場，持續至今。最後一間結束的瑞鋒，則是在2003年改為瑞峰喜宴中心，也就是說，22年前林園的3大保齡球館已經全部結束營業。

瑞鋒喜宴中心位於臨海二路，地主為自然人，去年整棟拆除，分租給2大連鎖品牌，其中1間為星巴克，目前外觀已大致完工，另一間則為藏壽司，2品牌在《Google Map》的詳細地址均已曝光，且都是首次進駐林園。

▲▼ 林園 。（圖／記者張雅雲攝）

▲根據建照執照顯示，該地起照人為亞洲藏壽司股份有限公司，目前尚未動工。（圖／記者張雅雲攝）

該地屬於素地興建地上建物，實際查詢實價登錄的土地資料，未查到土地成交紀錄或租金，根據土地謄本資料，面積約844坪，在地仲介以區域租金推估，素地單坪租金在100~300元，若有建物依裝潢程度，單坪也要1200元上下。

根據建照執照顯示，星巴克為1幢1棟地上1層1戶，在地預估今年有望開幕。今年3月也有1筆新建物，起照人為亞洲藏壽司股份有限公司，設計1幢1棟地上1層1戶，證實藏壽司即將進駐，完工時間未公布。

▲▼ 林園 。（圖／記者張雅雲攝）

▲根據實登，七彩保齡球館在2023年12月出現轉手交易，由高盈建設以自然人名義，以1億2385萬元入手。（圖／翻攝自Google Maps）

另一間七彩保齡球館，根據實登，在2023年12月出現轉手交易，由高盈建設以自然人名義，以1億2385萬元入手，地坪476坪，地上物未保存登記，換算地價26萬元。

高雄市房屋市場調查協會理事長吳曜庭表示，保齡球館近期將拆除，後續陸續整合後，基地達2098坪，均價約15萬元，該案預計9月開始銷售，為林園最大造鎮案，規劃地上7樓、地下1樓的華廈、透天產品，華廈共192戶，均為3房，預計開價28萬元，透天規劃19戶，開價約3200萬元。

保齡球館名稱 位置 地坪 成立時間 歇業時間 目前地主 現況
瑞鋒保齡球 沿海路二段 844.58坪 1995年 2003年 自然人 預計星巴克、藏壽司進駐
七彩保齡球 鳳林路二段 476坪 1994年 1999年 自然人 改建華廈、透天
林園保齡球 文化街 641坪 1992年 約2000年 自然人 林園樂釣蝦場

▲林園3大保齡球館現況。（ETtoday製表）

吳曜庭說：「林園因捷運延伸議題加上現階段建案去化順利，還有2字頭房價帶動在地自住客購屋，不少新案在預售階段就完銷，吸引建商搶地，2年來地價已有3~5成漲幅。」目前林園市中心地價落在25~29萬元，以目前尚未售出的林園保齡球館來看，換算地價也有約1.8億元的價值。

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關鍵字：林園保齡球館七彩瑞鋒倒光藏壽司星巴克

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