北市各區「小資宅」價量曝　2區不到6字頭、買30坪↑





▲觀察北市1500~2000萬元價格帶，現文山、北投均價不到6字頭，且可以買到30坪以上。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者項瀚／台北報導

北市住宅交易以1500~2000萬元為大宗，受小資族青睞，統計這價格帶的交易，發現文山、北投均價不到6字頭，且可以買到30坪以上。反觀最貴的大安區，單價高達114萬元，只能買到17坪。

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根據實價登錄中古屋資料，台北市住宅總價帶以1500~2000萬元為最多，往往也是許多小資族、新婚夫妻購屋入門門檻，那麼相同的總價帶在台北哪一區可以買到最大空間的房子呢？

永慶房產集團統計各行政區在總價帶1500~2000萬元住宅的平均坪數，其中北投區、文山區購買坪數最大，皆逾30坪，而相同總價預算在大安區僅僅只能購買17.6坪，坪數最小。

▲台北市近1年各行政區總價1500~2000萬元區間，可購買房屋坪數和單價對比。（表／永慶統計）

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「北投區位處台北市邊陲地區，房價自然實惠許多，因此在相同預算下能擁有更寬闊的居住空間，近1年在1500萬元至2000萬元的總價帶內，平均可購得31.9坪，是北市最高。」

陳金萍表示：「北投雖距台北市中心略有距離，但是生活機能相當便利，也有捷運優勢，醫療、教育等資源也相當齊全，再加上未來還有北士科和環狀線的開發利多，也成為許多小資族、年輕夫妻入住北市的理想選擇之一。」

文山區同樣位於北市邊陲地帶，因此也有機會以同樣的預算購得較大坪數的住宅。近一年在相同的預算下，平均可購得30.8坪。

陳金萍表示：「雖然文山區相對偏遠，但是仍毗鄰北市核心區域大安區，部分區域距離台灣大學也只需要幾分鐘的車程，再加上文山區綠化、文教資源豐富，也成為許多公教人員、高教族群熱門居住地，近1年1500~2000萬元的住宅交易件數高達296件，也是全市最高。」

大家房屋台北政大加盟店東廖永震表示：「以文山區精華地段來說，例如萬芳醫院站、萬隆站、景美站周邊來說，每坪60萬元買不到中古大樓、華廈，但公寓產品可以用此價格入手，而若一定要電梯產品，單價60萬元就真的得買在比較偏的地段了。」

陳金萍表示：「大安區位居台北市蛋黃核心區，擁有密集的捷運網路、優質學區、完善生活機能與大型綠地公園，長年吸引高資產族群入主，造就其房價居高不下，在1500-2000萬元總價帶區間裡，大安區是唯一購買坪數不到20坪、單價破百萬的行政區，高達114.1萬元。」

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