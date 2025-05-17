不只工作機會多！「為什麼會想住都市」一票人都考量到這1點

▲為什麼會想住在都市？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人考量到交通、機能等，會更傾向住在大都市中，不過近日就有網友認為，住在都市常常人擠人、塞車、到處排隊，且房租或房貸又很貴，住在都市到底有什麼好處呢？貼文曝光後，引起網友討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「住都市到底有什麼好處」為標題發文，提到住在都市的話，可能時不時就會碰到塞車、人擠人的狀況，而且若要吃外食，幾乎都要排隊。

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接著原PO也說，即便都市的資源多，不怕沒有醫院、百貨等，但相對的，都市的街道上有很多車子，去哪裡都一堆人，壓力實在很大，更重要的是，如果房子不是自有的，還要負擔很貴的房租或房貸。因此他就想知道，住在都市到底有什麼好處？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有便利商店，你講的那些娛樂那要有用到才有價值」、「活動多不會無聊啊 ，人多吃的東西比較便宜」、「鄉下有多少工作機會」、「工作機會，不然物欲低的人比較適合鄉下」、「你要薪水高的工作還不是要塞車，不管是塞進都市還是園區」、「生活機能方便」。

其中還有不少網友坦言，「看病方便」、「老人看病方便、治安較好，鄉下只適合年輕、無病時」、「看病、公設」、「買宵夜、看醫生方便」、「醫療、教育」。不過也有網友則說，「你適合住鄉下，跟我比較像，每天都吵死，快煩死」、「比較喜歡台灣小鄉鎮，足夠方便了」。話題引發討論。