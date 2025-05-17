楠梓30年文具店租約到期　在地哭：寶可夢機台玩不到

▲瀚林文化廣場位於高雄楠梓，因租約到期決定結束營業。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄有家經營約30年的瀚林文化廣場，位於楠梓右昌，因租約到期決定結束經營，不少六、七年級生都曾經在該店購買過書籍或文具，現在還有最熱門的寶可夢機台，決定吹熄燈號後，在地民眾都相當感傷以後玩不到寶可夢了。在地透露，之後將開出9萬元招租。

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▲瀚林文化廣場右昌店位於楠梓區右昌街，在地深耕30年，是不少六、七年級生從小買到大的文具店。（圖／記者張雅雲攝）

瀚林文化廣場右昌店位於楠梓區右昌街，在地深耕30年，是不少六、七年級生從小買到大的文具店，現在店內還有寶可夢機台，每到假日都吸引不少小孩，沒想到突然掛出「結束營業租約到期，全面64折」的紅布條。而右昌店結束營業後，該品牌在高雄還有自由、天祥店。

不少在地人都相當錯愕，直言「變成時代的眼淚。」也有民眾相當不捨，透露每次去都有一堆人搶著玩寶可夢機台，以後玩不到了。

據了解，該店面為1樓加地下室的透天店面，坪數約81.7坪，在地房仲表示，近年不少文具店實體店面受數位化衝擊，因消費習慣改變熄燈，該店預計開到5月中，之後將開出月租金9萬元重新招租。

以右昌街租金行情來看，在地仲介預估，1樓店面單坪租金約800~1000元，地下室租金約400~500元，該店1樓約42坪、地下室約39坪，預估月租金落在7萬元上下。

▲右昌商圈為早期發展生活圈，店面密集且以老店為主，空租率低，生活機能相當便利。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產楠梓高大謙行加盟店長蔡岳霖表示，該店位於右昌商圈範圍，為早期發展生活圈，右昌街商家林立，店面密集且以老店為主，空租率低，生活機能相當便利。

商圈以在地消費人口為主，屬於典型的社區型商圈，較少吸引外來客群，該區透天屋齡偏高，愈近元帥廟周邊愈熱鬧，換算地價單坪約在每坪80~100萬元之間，但整體商圈因缺乏新增人口，難以吸引大型連鎖品牌進駐，商業發展以穩健為主。



瀚林文化廣場小檔案 位置 楠梓右昌街 坪數 81.7坪 營業時間 約30年 預計歇業時間 預估5月中 預估租金 開出9萬招租

▲瀚林文化廣場小檔案。（ETtoday製表）

蔡岳霖說：「新建大樓相對稀少，主因在於該區非重劃區，土地整合難度較高，大樓屋齡10年內，成交價約每坪30萬元，較高雄大學特區便宜約1成，價格優勢吸引部分重視價格的首購、在地二代、換屋族等自住客入手。」

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