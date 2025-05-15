烏日高鐵特區驚現跳水價！　5年新古屋社區1字頭成交

記者陳筱惠／台中報導

烏日高鐵特區近期驚傳房價重挫訊息。實登揭露，烏日區新成屋案單價相較高點下滑50%，引發市場高度關注。專家指出，這波跌勢出現有幾個特點，包含地點位於74環外、社區量體大、過去為暴漲區機率大。

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▲位於烏日區環河路四段的「和築青風」近期出現1字頭成交價，引發市場高度關注。（圖／記者陳筱惠攝）

根據內政部實價登錄最新資料，烏日高鐵特區多筆交易出現跳水價，包含位於環河路四段的「和築青風」、高鐵路二段的「夢幻誠」等，其中「和築青風」出現成交單價19.5萬元的交易，直接回落預售價，不過實際查證，該戶屋主過去取得總價為990萬元，此次交易價格1020萬元，帳面未賠售。

在地業者表示，烏日區過去仰賴高鐵、台鐵及捷運三鐵共構的交通利多，以及全台最大商場開發案，一度吸引大量建商與投資客進場。但近年新案大量推出、供給大增，加上市況差，導致價格失去支撐力。

遠見房屋謝濱展指出：「當前房市陷入罕見的『開價大亂鬥』局面，部分屋主為求脫手，開價願意低於行情10%以上，但買方心態仍偏保守，出價往往更低。」

但他也說：「這不是賠售，是少賺，目前不論哪一區，待售量皆大幅攀升，1年前同個時段，以我個人來說手上僅有10件左右待售物件，現在卻暴增至約6、70件，成長幅度達6倍之多，顯示賣壓正在快速累積。」

▲房中指出，特別是在74環外擁有剛交屋、總價低、量體大的社區，更容易出現屋主急售情況。（圖／記者陳筱惠攝）

謝濱展點出：「特別是在74環外擁有剛交屋、總價低、量體大的社區，更容易出現屋主急售情況。歸納現在屋主釋出量大的原因，出售原因大部分都是卡間數，限制貸款讓換屋族重傷，另一種是即將交屋的、也有資金需求股票卡住的，乾脆獲利了結選擇出場。」

面對即將要多殺多，21世紀不動產資深經理沈政興建議：「有意進場者可將出價設定在市場實登價以下，而有出售意願的屋主，若願意面對行情現實，透過房仲談價，仍有機會快速成交。」

他認為：「現在不是拗高價的時候，願意陪售的屋主會比較快脫手。因為當市場買方選擇性多，談價空間也大，讓利是眼下的主流策略。」

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