看房一年↑！三度斡旋「高於實登」都失敗　他嘆：好無能…

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴志昶攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

有買房族近日發文抒發看房壓力，提到從去年四月就開始找房，至今已看屋一年多，出價斡旋三次，每次價格都已經高於實價登錄，但始終沒能成功買下中意的物件，讓他感到心力交瘁，甚至懷疑自己「好無能」。對此，信義房屋專家分析，像這樣出價高於實登但仍未成交，可能是因為特定區域買氣熱絡，或屋主期待價格偏高。

原PO在臉書社團「買房知識家」感嘆，「看房子看得好無力，從去年四月開始一路看，也下了三次斡旋，都出在實登之上，卻還是沒能買下喜歡的房子，真心覺得自己好無能⋯⋯」

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這段話立刻引發廣大共鳴，「我們看了五年多，去年終於買房了！」「我也是看了快2年的房子才買到，你說的情況我都遇過，不要急」、「我看了快三年，今年年初簽約，這個月底交屋」、「我看了三年多，出了兩百多次價才買到」、「跟你一樣看了三年…每次都差100-200萬，今年看到一個喜歡的物件，有租客不給看房，後來沒看直接下斡旋，成交。」

許多人則紛紛開勸別急，「我就是急，不僅買在高價還被坑，漏水屋加上無機車位可停，多支出房價的1/4維修，訴訟也拿不回來賠償，本來急著要搬家才買，變成無法搬進去」、「不能急，真的要相信這句話。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，像原PO這樣出價高於實登但仍未成交，可能是因為特定區域買氣熱絡，或屋主期待價格偏高。建議購屋者在出價前，除參考實價登錄外，也應多觀察區域供需狀況與同類型物件行情，避免因情緒性出價造成負擔。