信義計畫區A辦三強鼎立　供不應求、租金看漲

▲信義計劃區頂級A辦三強鼎立。（圖／翻攝自香港商匯泓不動產投資顧問有限公司臉書）



記者黃靖惠／綜合報導

台北市辦公室租賃市場需求愈加強勁，企業辦公需求擴張從前年延燒到2019年，其中又信義計劃區三大頂級A辦大樓最受矚目，包括台北101大樓、南山廣場與國泰置地大樓，頂級A辦三強鼎立，市場租賃需求都十分強勁，近期租金行情也持續向上推升，帶動北市A辦出現租金調漲的期待空間。

A辦租金看漲

實價揭露資料顯示，這三大頂級A辦的租金行情落在每坪3500～4000元間，部份特殊超高樓層突破每坪4000元，信義計畫區只要一有新大樓一釋出立即達到滿租狀態，而商仲報告也顯示，今年辦公租金還有3～5%的上漲空間。

香港商匯泓不動產台灣分公司商仲部經理鄒慶宇指出，企業升級辦公空間是今年商用不動產市場的一大亮點，市場對A辦租賃需求強勁，就有客戶趕在農曆年前，透過匯泓成功搶租下國泰置地廣場最後一戶百坪辦公空間，「現在是客戶急著要租，反而市場上頂級A辦出租供給量越來越稀少。」

A辦供不應求

鄒慶宇分析，台北101、國泰置地大樓及南山廣場除了位處信義計劃區黃金地段外，在設計規劃上都有其共通點，在低樓層設置零售商場，「這三棟辦公大樓主要客層是國際頂尖企業，員工也都屬具消費能力的白領階級，商場規劃既可滿足辦公人員的購物需求，也可以為商場帶來穩定的消費動能。」

展望2019年，商辦市場今年尚未有新大樓釋出，新供給掛蛋、需求持續攀升將是今年辦公租賃常態，而信義計劃區未來可期待的就屬松高路與松勇路口的富邦人壽A25開發案。

事實上，該案原本採商場、旅館與辦公三合一的複合式開發，樓地板面積超過4萬坪，甚至打算引進國際頂級飯店瑰麗酒店（Rosewood），富邦人壽卻在去年中申請變更設計，把原本1到19樓的約1萬坪的旅館空間，全部變更為辦公室使用，旅館全部改為商辦，除了因國內觀光業不景氣外，更是看好商辦發展，瞄準頂級商辦市場。