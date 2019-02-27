蔦屋書店帶人潮　周邊店面行情一年一坪最高漲30萬

▲台北蔦屋書店（圖／記者蔡玟君攝）



記者黃靖惠／綜合報導

日本投資蔦屋書店搶進台灣插旗，全台各地共有4間店面，市調統計，除了台中僅一筆資料外，蔦屋書店在信義、松山、內湖區周邊店面行情價變化，以信義區周邊店面行情最保值，一年內店面一坪上漲30萬元。房仲業者表示，蔦屋屋店不只賣書、還賣餐飲等採複合式經營，加上多選人潮眾多地段設點，享有大型商場帶來的人潮。

僑馥建經統計，蔦屋書店周邊700公尺店面交易行情，除了台中市府店只有今年一筆交易，無從比較外，另外三間分店位於北市信義計畫區、松山、內湖地區，除了蔦屋信義店周邊店面上漲外，其餘單價都呈現下滑。

台灣房屋智庫分析師陳炳辰表示，蔦屋書店與傳統書店不同地方在於，主打日本文化書籍與一般市場做區隔，而且書籍存量不大，單價較高，少有折扣，而且不只有賣書、另有餐飲等，採複合式經營，加上店多設在在人潮眾多的地段或是CITYLINK，享有大型商場帶來的人潮。

▲台北蔦屋書店（圖／記者蔡玟君攝）



對於只有信義店周邊店租單價上漲，他認為，市府站周邊本來就是高價位商圈，因此店面本身具抗跌，第二近期南山廣場開幕，吸引消費人潮聚集，因此店面價格推升。

至於內湖、松山店周邊店面單價下滑，他分析，這兩處原先就有舊有商圈，消費人潮固定，因為無出現新興商圈出現，或者有新亮點，商家減少進駐、房價自然下滑。

▼蔦屋書店周邊店面行情價格變化。（圖／僑馥建經公司提供）



▲蔦屋書店（圖／中環集團得利影視提供）