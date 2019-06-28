你與城堡的距離很近！首付99萬起 入主台南五期最美巴洛克地標

▲興富發在台南五期打造崗石城堡《博悦》，氣派外觀加上五星級公設、飯店式管理，讓住戶面子裡子都滿足。（撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

市政府、市議會等政府機關進駐，生活圈坐擁公園綠地與成熟商圈，還有輕軌捷運和遊艇碼頭等重大建設陸續開發中，這裡是台南五期重劃區，挾著地段優勢與未來性，一躍成為南台灣房市新亮點。



▲挾著地段優勢與未來性，台南五期房市看俏。（圖／記者劉亮亨攝）

《博悅》專案經理李彥欣表示：「台南五期重劃區與台北信義計劃區、台中七期重劃區，並列為台灣的北中南三大市政特區，它有五大特色，第一就是位於市政中心，第二是棋盤式規劃，它比台北信義計劃區大了4倍、比台中七期重劃區大了將近2倍的腹地，然後第三個特色是有安平國家歷史風景區，第四是漁光島台南旅遊區，第五個特色就是自由貿易港口。」



▲巴洛克風格吸睛 ！《博悅》成台南五期地標建築。（圖／記者劉亮亨攝）

看好台南五期重劃區的發展潛力，各大建商搶進推案，其中最引人注目的，就是這棟位於永華路與華平路交叉口，有噴泉水池的巴洛克式建築。《博悅》專案經理李彥欣說：「巴洛克建築就是用大量的崗石下去打造，無論在成本方面或時間方面，都非常精雕細琢，這裡位於五期重劃區的正十字軸上面，未來正門口就有一條綠線輕軌捷運線，離亞果遊艇碼頭、安平國家歷史風景區，還有永華商圈結合到新光三越新天地商圈，都在10分鐘以內的路程。」



▲全區首座空中泳池，180度賞景超有Fu。（圖／記者劉亮亨攝）

興富發建設在台南市政五期的核心區，打造崗石城堡《博悦》，樓高23樓、基地面積達1062坪，不但是區內唯一的巴洛克式建築，頂樓還有全區首座空中泳池，讓住戶在休閒健身時，也能將海景、城景與街景一覽而盡。

▲▼休閒健身時，也能將海景、城景一覽而盡。（圖／記者劉亮亨攝）

已購客戶王先生說：「第一個是因為外觀的吸引，另外吸引我的地方就是景觀，我們可以在頂樓泳池看星星，在健身房跑步賞海景！而且這邊的公設相當齊全，有KTV室、兒童遊戲室、瑜珈教室，還鐵板燒和宴會廳，可以讓你辦Party，我覺得買這裡最幸福的地方，就是不在於擁有，而是在於享受，我們夫妻都相當滿意。」

▲▼五星級公設、飯店式管理，住戶面子裡子皆滿足。（圖／記者劉亮亨攝）

氣派的巴洛克風格，加上五星級公設和飯店式管理，讓住戶面子裡子一次滿足，而目前《博悦》也推出優惠付款方案，首付99萬起就能入主！想要住進歐風城堡享受生活，不再遙不可及。

博悅︱基本資料

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基地位置：台南市安平區永華路二段503號

基地規模：1062坪

戶數規劃：132戶

產品規劃：住家62坪~60坪

樓層規劃：地下4樓地上23樓

公 設 比：約34.84%

投資建設：興富發建設股份有限公司

建築設計：梁正芳建築師事務所

企劃代銷：上揚國際實業有限公司

連絡電話：06-297-3366