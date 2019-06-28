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你與城堡的距離很近！首付99萬起 入主台南五期最美巴洛克地標

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▲興富發在台南五期打造崗石城堡《博悦》，氣派外觀加上五星級公設、飯店式管理，讓住戶面子裡子都滿足。（撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

市政府、市議會等政府機關進駐，生活圈坐擁公園綠地與成熟商圈，還有輕軌捷運和遊艇碼頭等重大建設陸續開發中，這裡是台南五期重劃區，挾著地段優勢與未來性，一躍成為南台灣房市新亮點。

▲台南五期重劃區商圈。（圖／記者劉亮亨攝）
▲挾著地段優勢與未來性，台南五期房市看俏。（圖／記者劉亮亨攝）

《博悅》專案經理李彥欣表示：「台南五期重劃區與台北信義計劃區、台中七期重劃區，並列為台灣的北中南三大市政特區，它有五大特色，第一就是位於市政中心，第二是棋盤式規劃，它比台北信義計劃區大了4倍、比台中七期重劃區大了將近2倍的腹地，然後第三個特色是有安平國家歷史風景區，第四是漁光島台南旅遊區，第五個特色就是自由貿易港口。」

▲巴洛克崗石城堡「博悅」。（圖／記者劉亮亨攝）
▲巴洛克風格吸睛 ！《博悅》成台南五期地標建築。（圖／記者劉亮亨攝）

看好台南五期重劃區的發展潛力，各大建商搶進推案，其中最引人注目的，就是這棟位於永華路與華平路交叉口，有噴泉水池的巴洛克式建築。《博悅》專案經理李彥欣說：「巴洛克建築就是用大量的崗石下去打造，無論在成本方面或時間方面，都非常精雕細琢，這裡位於五期重劃區的正十字軸上面，未來正門口就有一條綠線輕軌捷運線，離亞果遊艇碼頭、安平國家歷史風景區，還有永華商圈結合到新光三越新天地商圈，都在10分鐘以內的路程。」

▲▼台南博悅 。（圖／記者劉亮亨攝）
▲全區首座空中泳池，180度賞景超有Fu。（圖／記者劉亮亨攝）

興富發建設在台南市政五期的核心區，打造崗石城堡《博悦》，樓高23樓、基地面積達1062坪，不但是區內唯一的巴洛克式建築，頂樓還有全區首座空中泳池，讓住戶在休閒健身時，也能將海景、城景與街景一覽而盡。

▲▼ 台南博悅 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼休閒健身時，也能將海景、城景一覽而盡。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼台南博悅 。（圖／記者劉亮亨攝）

已購客戶王先生說：「第一個是因為外觀的吸引，另外吸引我的地方就是景觀，我們可以在頂樓泳池看星星，在健身房跑步賞海景！而且這邊的公設相當齊全，有KTV室、兒童遊戲室、瑜珈教室，還鐵板燒和宴會廳，可以讓你辦Party，我覺得買這裡最幸福的地方，就是不在於擁有，而是在於享受，我們夫妻都相當滿意。」

▲▼ 台南博悅 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼五星級公設、飯店式管理，住戶面子裡子皆滿足。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼ 台南博悅 。（圖／記者劉亮亨攝）

氣派的巴洛克風格，加上五星級公設和飯店式管理，讓住戶面子裡子一次滿足，而目前《博悦》也推出優惠付款方案，首付99萬起就能入主！想要住進歐風城堡享受生活，不再遙不可及。

博悅︱基本資料

博悅粉絲團>>>
基地位置：台南市安平區永華路二段503號
基地規模：1062坪
戶數規劃：132戶
產品規劃：住家62坪~60坪
樓層規劃：地下4樓地上23樓
公 設 比：約34.84%
投資建設：興富發建設股份有限公司
建築設計：梁正芳建築師事務所
企劃代銷：上揚國際實業有限公司
連絡電話：06-297-3366

關鍵字：興富發台南五期重劃區市政特區博悅崗石城堡巴洛克地標空中泳池輕軌捷運遊艇碼頭

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