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突破首購檔次！「根津苑」師法負建築揉合自然與人文藝術

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▲▼根津苑。（圖／業者提供）

▲根津苑師法日本建築「負建築」理論，未來將成為鬧中取靜的寧世之作。（圖／業者提供，下同）

房產中心／綜合報導

一反國際知名建築師熱衷於蓋出標新立異的設計案吸引市場目光，日本建築大師隈研吾提出「負建築」理論，主張建築應退居後端，就地取材、突顯自然地貌的美好，以低調隱於環境之內的弱姿態，強調人與土地存在的價值。這樣愛惜土地與環境的理念讓鴻承建設深有同感，因此運用在A7重劃區「根津苑」建案中，未來將成為機場捷運A7體育大學站商圈罕見鬧中取靜的寧世之作。

▲▼根津苑。（圖／業者提供）

有別於先前大台北地區多半沿著都市鬧區推動捷運建設，帶動沿線房市看漲，A7重劃區的發展反而是軌道先開好，都市發展才慢慢跟上。除了舊有的林口工業區、華亞科技園區之外，樂善科技園區、中華郵政物流園區也已陸續動工。在最新一期的桃園都市計畫書中，為增加林口工五工業區腹地，確立將龜山區第三公墓遷出，有望解決台商回流缺地問題，並完整了機捷A7站樣貌及林口特區的最後一塊拼圖。

▲▼根津苑。（圖／業者提供）

根津苑位於機場捷運A7體育大學站950公尺，步行距離約10~13分鐘，鄰近約4千7百坪的滯洪池公園，週邊現有興富發、新潤建設等知名建設，相較之下，開價僅24~26萬的根津苑CP值更高。專案經理陳揚竣表示，鴻承建設希望將根津苑作為自家品牌第一號作品，因此不計成本想打出口碑，拉高首購屋型規格，與年輕人一起成家共好。

▲▼根津苑。（圖／業者提供）

屋內配備誠意十足，大門配備三合一電子鎖、玄關設置如飯店般的One Touch燈光開關，未來趕著出門也不必一一巡視關燈超省時。浴室配備大面鏡及木紋浴櫃，貼心規劃女主人化妝及囤貨區，並採用TOTO衛浴設備及暖風機；廚房配備全套大雅廚具，同時由主婦角度出發，加裝伸縮式水龍頭、水槽感應燈、隱藏式抽油煙機、林內落地式烘碗機，陽台還提供電動曬衣架，曬衣不用再麻煩。並滿足現代人網路需求，提供FTTH光纖到府，暢遊網絡無限速，公設比平均31.7%，社區共228戶，每層3~5戶雙電梯。

▲▼根津苑。（圖／業者提供）

▲首購房型罕見大廳設有高價藝術作品。

根津苑命名靈感來自東京表參道一帶的根津美術館，從最繁華熱絡的都會區轉入靜謐巷弄間，希望建築物與自然環境、人文藝術充分揉和，不僅大樓外觀設計格柵造型，挑高8米5的一樓大廳更擺放藝術作品，取名「沐恩」象徵與自然共生的理念，斜對面就是滯洪池公園，未來下樓就能享受綠水繚繞的優美環境，低總價、高住宅水準，吸引不少已購客戶偕同家族看屋，形成同鄰不同居的新二代宅社區。

關鍵字：A7新林口體育大學機場捷運根津苑

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