布局機捷A7站　中華郵政打造複合式營運中心

▲中華郵政副總經理兼郵政物流園區總管理處籌備處處長李甘祥 。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

中華郵政近年積極尋求轉型，於機場捷運A7站旁已投入220億元資金打造複合式營運中心，包括物流、郵件處理、電商、商場等產業將進駐，預計2021年完工，初估可創造6,000個工作機會，將讓更多人落地生根，並可串聯機捷A8、A9等地的商業活動，預計將帶動區域繁榮發展。

中華郵政副總經理兼郵政物流園區總管理處籌備處處長李甘祥指出，中華郵政於北部地區尋覓郵件處理中心基地多年，多受限於基地面積及聯外道路等因素，而無法順利搬遷，適逢內政部擬出售A7產業專用區用地， 經多項評估及努力，最終向內政部價購交通條件優越、基地大小合適的A7產業專用區用地，規劃建置郵政物流園區，面積約17.14公頃，30分鐘可抵達桃園機場、台北港、台北市區。

▲A7重劃區是少數先有捷運、再規劃住宅的重劃區。（圖／記者張瑞傑攝）

東森房屋研究中心經理于靜芳表示，桃園龜山A7產專區達45公頃，因機捷開通的便利性，不僅有中華郵政興建大型中華郵政物流園區，其中有22公頃由禾聯碩、順達科技、致茂電子聯合開發，更串華亞科技園區、林口文創園區等，加上台商回流潮，台灣大型科技業產線自中國遷回台灣，桃園工業產值超過3兆元，又擁有航空城、亞洲矽谷發展等規劃，自然成為覓地熱門選項，估計將帶動當地超過6千個就業工作機會。

于靜芳也分析，機捷A7體育大學站屬發展中的潛力區，近1年包括寶佳、遠雄、竹城、新潤等大型建商搶進推案，目前多以中小坪數 、2字頭為主流，開價每坪22~29萬元不等，兩房500~800萬元總價帶，加上部分建案又有低自備款方案，對預算有限的首購、首換族相當具有吸引力，而相較於A8長庚醫院站新屋房價平均至少32萬元，A9林口站將近40萬元，A7站因相較下新莊、後段林口及長庚商圈房價親民，鄰近學區、綠地公園，並銜接A8、A9站商圈，以及三井OUTLET、環球購物中心機能，形成A7新市鎮，也吸引不少雙北自住客、小資族詢問，預計5~7年內積極發展，未來潛力十足。

于靜芳指出，A7重劃區自去年起進入推案高峰期，今年進入第二波推案高峰，

目前將近15個建案銷售中，鎖定首購族，「新潤翡麗」、「富宇敦峰」、「皇普MVP」主打低自備、低總價方案，而寶佳機構去年下半年將旗下4案約1600戶的「鴻築金捷市」、「AiCity樂捷市」、「富御捷境」、「奇幻莊園」以「A7新林口」訴求聯合銷售，目前出售逾千戶，今年上半年預計有「耀台北」、「根津苑」、「合遠新天地」「台北國際村」等4案計749戶，將陸續展開強銷，此外，遠雄集團「新未來2期」近期也將展開銷售，估計今年底全區可望累積1萬戶案量，成為北台灣新案供給量最大區域之一。