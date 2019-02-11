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3點網友購屋最在意：倒垃圾、廁所開窗、屋內裝潢

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▲▼民眾買房、看屋、樣品屋。（圖／記者葉佳華攝）

▲▼民眾買房、看屋、樣品屋。（圖／ettoday資料照）

記者張瑞傑／台北報導

對購屋族而言，住宅附近的生活機能、環境、交通便利性、房屋格局等都是選屋的考量之一；信義房屋統計發現，「新上架物件」及「近捷運」仍是網友購屋的首要條件，其次網友對於社區是否「具垃圾處理」、「廁所要開窗」及「屋內有裝潢」，也相當重視，而看屋族會特別篩選特殊條件的多以新北市物件為主。

在實際看屋前，民眾多會透過網路查詢物件，信義房屋數位流程發展部統計2018年雙北購屋篩選條件，網友購屋愛選「新上架物件」、「近捷運」、「具垃圾處理」、「廁所開窗」以及「有裝潢」。另外從統計結果也發現，看屋族以新北市新上架帶有裝潢的案子為主，評估應為交通便利、房價消費者亦較能負擔。

調查也看出，看屋族對「具垃圾處理」及「廁所開窗」的需求提高，信義房屋石牌行義店店長許昱閔表示，來看公寓型物件的客戶若有下班太晚、平時繁忙沒空倒垃圾的困擾，看房時的確會特別在意垃圾是否能集中處理；另外，許昱閔指出浴室、廁所有對外窗，可以有自然採光當然更好，但部份物件礙於格局及空間規劃，而無對外窗，倘若擔心對流不好、通風不易，建議安裝浴室暖風乾燥機，既可讓浴室乾燥，冬天洗澡也有保暖的效果。

信義房屋淡水新市店店長王志維提到，帶有裝潢的待售物件，確實能吸引客戶目光，實際遇到詢問住宅有部份裝潢的物件，大多為首購的年輕夫妻，帶有裝潢可避免購買後大興土木，減少監工麻煩，縮減入住時間，入住後亦不需花太多費用，簡單佈置即可符合自己對家的期待，王志維進一步提醒民眾在申請房貸時，可依自己的還款能力，將裝潢費用一併計入，就能將買屋與裝潢的貸款同時完成。

關鍵字：房產購屋裝潢廁所開窗倒垃圾

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