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敦南寓邸25樓成交單價創新高

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▲敦南寓邸是今年大安區最賣豪宅。（圖／記者張瑞傑攝）

▲敦南寓邸是2018年大安區最賣豪宅。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

大安區豪宅敦南寓邸再報喜，2018年12月再成交兩戶，分別是3樓總價1億7336萬，25樓2億1260萬，拆算車位後單價分別落在118.9和149.4萬，25樓交易，寫下最高單價紀錄，而全年總交易戶數已累積15筆，穩居2018年大安區豪宅交易王寶座，年度總銷累計達28.1億。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，大安區過往一直都是高資產族的豪宅首選區，不過因素地有限，新豪宅供給趨少，加上信義計畫區和大直新興豪宅紛紛推案，2014至2017年豪宅交易熱區移轉至中山區，而今年包括敦南寓邸，以及和平大苑等大安區指標豪宅交易升溫，讓大安區2018年以52筆億元宅交易件數，重回豪宅交易熱區寶座。

張旭嵐指出，敦南寓邸2016年底完工，屋齡僅兩年，因位於大安區靜巷，鬧中取靜，頗受名人青睞，目前僅接露20筆，其中15筆都集中在2018年。不過論及全年單一豪宅交易筆數，還是以位於中山區的西華富邦，以全年19筆居冠。

特別的是，同在12月交易的敦南寓邸25樓戶總價2.1億，以及和平大苑36樓總價4.7億，都現金交易，沒有貸款，顯示屋主實力，現金滿滿。

張旭嵐分析，中美貿易戰後，不僅台商資金陸續回流，錢進豪宅或廠房，近期亦不少現金買房案例，不乏是企業盈餘節稅，或暫時沒有其他投資理財標的，在資產配置考量下，搬現金向建商購屋對於滿手現金的富豪來說，也是一種投資策略。

關鍵字：房產大安區豪宅交易

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