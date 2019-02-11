低總價讓利宅當道　遠雄、總太、永福賣超好

▲低總價可買到小宅，受到園區客歡迎。（圖／ETtoday資料照）

記者張瑞傑／台中報導

金豬年不僅股市利多頻傳，過年不打烊的各案場也開出紅盤、衝出億元銷售額，其中更以低總價、低自備產品成交最為驚人，「遠雄之星6」新春期間業績近 2 億、「總太 2020」成交約 20 多組、「洲際 W」平均交易激增 1 至 2 成。

台中港特區在台中港三井 Outlet Park、西濱高架化、海洋生態館、綠能博物館等交通建設利多加持，房市買氣居高不下，區域熱銷指標案遠雄之星系列，前五期均在短時間內完銷。

目前線上銷售的「遠雄之星 6」在新春檔期特別推出低首付、低總價兩種讓利方案吸客，低首付方案祭出訂、簽 35 萬即可入手 3、4 房，限時限量的低總價方案，喊出三房總價 568 萬、四房總價 750 萬元起，更可搭配工程 0 付款，業者讓利回饋為建案衝出近 2 億元的銷售佳績，「遠雄清水新案」積極醞釀進場中。

北屯區廍子段造鎮案「總太 2020」初三開市服務民眾，案場推出的打卡抽紅包福袋、戳戳樂等聚客活動成功吸引民眾前往賞屋試手氣，搭配兩房 488、三房 628 萬起含平車及輕裝修讓利方案，平均來客破百組，成交約 20 組。

總太地產預計今年推出新案「美樂地二期」，基地目前為春節熱門秘境，現場拍照打卡可抽北歐萬元家具，已有許多民眾致電詢問。旗下子公司永豐泰地產也積極推案，將在南區國立公共圖書館旁推出 2 至 3 房產品。

旗下另一低總價案「洲際 W」位在機能完善的 11 期商圈，開車一分鐘可上台74 線，前往各科技園區、烏日高鐵等地，未來更可連接國道一號，為移居、通勤首選區，案場主打兩房 668 萬起，新春期間加碼抽 Switch 遊戲機，日平均來客 15 組左右，成交比平常高出 1 至 2 成，針對預算有限的科技新鮮人、首購等自住客群，規劃坪數 27-45 坪、2-4 房。