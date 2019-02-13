雙軌建設座落汐止　樟樹灣站最受期待

記者張瑞傑／台北報導

交通建設是城市發展的最重要動能，在三環三線建設與基隆輕軌建設下，樟樹灣站將成為汐止進入北市的第一座雙軌捷運站點，更將大幅改善過去進入台北市僅能依靠台鐵汐科站的不便侷限。專家分析，同屬於台北市第一環的汐止站，房價基期仍低於板橋、中永和、三重與新店地區，未來除了民生汐止線與基隆輕軌外，加上進行中的東區門戶計畫，未來汐止房價還有很大的補漲空間。

觀察台北市在西區翻轉、門戶計畫以及雙子星大樓、機場捷運帶動下，不僅成功為台北車站周邊帶來話題，國際觀光人潮持續湧入，購屋者對未來雙子星大樓完工後的想像十分正面，近期建築開發商推出的70至90坪、自住型換屋宅大受當地企業主歡迎；而台北市政府接下積極推動的東區門戶計畫將座落於南港，未來將有4鐵共構的交通優勢，作為串聯「北北基桃」的重要交通樞紐，未來與南港一橋之隔的內湖與汐止，將是受惠最大的行政區。

▲「超級花園」外觀。（圖／記者張瑞傑攝）

房市專家表示，汐止房價過去受到淹水、交通瓶頸影響，如今在基隆輕軌、民生汐止線串聯下，等於直接打通與台北市相連的任督二脈；「選後政局穩定下，交通建設開始發生利多，基隆市府與北市府相互合作、解決交通瓶頸，讓台北市第一環地段的軌道交通建設可以完整接軌，在重大建設加持之下，等於是買屋的相對優質好時機。」

距離樟樹灣站僅280米、步行3~4分鐘的「SuperTree超級花園」 再度成為汐止、南港、內湖購屋市場的焦點；負責承銷的海沃創意行銷打鐵趁熱，推出「10%自備，超低月付」優惠方案，訴求讓首購族買的更輕鬆！目前主力產品為32-37坪3房，每坪開價40-42萬元，含車位總價帶落在1600-1800萬元間， 產品優勢包括邊間戶、雙面採光、更享有花園景觀，部分棟別還可眺望台北101。賞屋購屋來客中有4成是汐止本地客、4成內湖、南港就業之首購族群，2成為基隆及台北市各區散客，就是受到比價效應，跳脫出內湖、南港每坪70至80萬元行情，一橋之隔就能以一半房價購屋，是「以時間換取空間」的最佳詮釋。

▲社區擁有近千坪花園中庭 。（圖／記者張瑞傑攝）

「SuperTree超級花園」基地規模2459坪，是汐止市區內罕見的千坪花園建案。全齡化社區擁有豐富公設，社區中庭的千坪中庭大花園，建築周邊沒有大樓阻隔視野，並鄰近樟樹灣生活商圈、中興路商圈，生活機能便利。

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