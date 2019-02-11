三井outlet、大巨蛋議題　區域房市加溫

▲台中三井outlet。（圖／ETtoday資料照）

財經中心／綜合報導



2018年11月底「MITSUI OUTLET PARK台中港」試營運人潮爆滿，為沉寂已久的海線地區帶起一波空前榮景；另台中市新科市長盧秀燕當選後拋出台中大巨蛋將遷回原先規劃14期重劃的震撼彈，兩則地方新聞都引起媒體熱議，就連房市焦點也轉向梧棲和洲際特區一帶，鄰近案場隨之受惠。

經過兩年興建，「MITSUI OUTLET PARK台中港」在11/29宣告試營運，不僅是全台首座獨享海港風景的大型商城，比起林口三井OUTLET更是足足大上兩倍，試營運期間已有37間超人氣美食店家進駐，首日就吸引大批遊客朝聖，熱鬧景象可說是海線近30年來前所未見的盛況。



▲「人文澄舍3」樣品屋實景。（圖／ETtoday資料照）



立桓建設「人文澄舍3」基地位置距離「MITSUI OUTLET PARK台中港」不到5分鐘車程。現場專案指出，繼「人文澄舍」熱銷完售，深刻感受到海線地區的購屋需求與過去認知的“海線人只買透天”印象大大不同，其中綜合許多因素：如家庭結構改變、購屋年齡層下降等，再加上三井OUTLET完工帶進大量外來的年輕就業人口，因此大樓小坪數產品需求不斷提升。

「人文澄舍3」基地位於台中市梧棲區光華西街近民和路 ，地段鄰近台灣大道、童綜合醫院等，未來可直接步行搭乘捷運藍線進出市區；3分鐘上國道3號和二高(福爾摩沙高速公路)也是此案最大的交通優勢；產品規劃24~32坪、2~3房，最低總價520萬元起。

值得一提的是，建設公司貼心為首購族設想，交屋時戶戶都已含裝潢家俱、智能宅配備、雙機械車位，不僅提高入住效率，裝潢費用納入房貸則是大大減輕小資族準備自備款的現金壓力，日前建商更加碼推出訂金2萬、月付6666元的購屋優惠，吸引不少年輕人以買代租。

▲台中洲際棒球場。（圖／ETtoday資料照）



除了三井outlet成為中部近期熱搜關鍵字，同樣引起外界關注的還有準市長盧秀燕對外宣布大巨蛋將遷回原本胡志強任內核定的14期重劃區。盧秀燕指出，林佳龍原打算在北屯崇德路與松竹路口興建大巨蛋，恐釀成當地交通癱瘓，因此她預計將大巨蛋移回北屯14期重劃區，不少房產專家對此也表示樂見其成。

永福地產在洲際特區推出大型造鎮案「洲際W」，基地坐落於台中市北屯區崇德十九路與四平路口，共817戶。1分鐘可上74快速道路崇德匝道，快速串聯七期新市政特區、烏日高鐵、中科等地；產品部分則規劃27~45坪、2~4房，總價750萬起。此案鄰近洲際棒球場文創園區、崇德路商圈、四張犁商圈，生活機能豐富；未來還有中信BOT案的百貨商場及影城將形成完整的洲際特區。

「洲際W」專案經理表示，此案與鄰近個案相較最大優勢在於基地方正且三面臨路。附近擁有兩座大型綠地公園，不僅兼顧房價、便利性，比起都市核心的生活品質也優良許多。此案採均一價銷售，建商特別推出「團購」優惠，因此有不少民眾是和親友相約成群到案場賞屋搶好康。