不只背房貸！買大樓「還要繳管理費」他嘆成本高　網：吞下去吧

▲原PO覺得現在大樓很難養。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

與公寓相比，住在大樓通常都會多出管理費的開銷。近日就有網友發文表示，買房之後，光要負擔貸款就已經很吃力了，結果住在大樓內，還要支付管理費，大家會不會覺得大樓越來越難養了？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「沒人發現大樓越來越難養了嗎」為標題發文，提到買房後，光是負擔貸款就已經很吃力，結果大樓還要負擔管理費。如果今年調整電價，他心想管委會大概又要開會，並且調整費用了，也因為這樣，他覺得住在大樓的養護成本實在很高，大家會不會覺得大樓越來越難養了呢？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「使用者付費啊，要方便就要付出」、「住大樓用電梯、丟垃圾、幫收包裹，繳管理費不是很正常嗎」、「不會買舊公寓嗎」、「那就不要請人公設不要開燈和空調啊，想要門面好就吞下去吧」、「住在裡面只能繳」、「保全門禁、收發包裹、垃圾、廚餘、電梯，這些本來就不是免錢服務。不需要的話，可以去找獨棟透天、公寓」。

也有網友有同感，「舊大樓設備養護成本逐年暴增，很可怕」、「你的問題前陣子朋友也提出來，看來買大樓的都會陸續遇到這問題」、「物業保全也一直要求漲服務費」、「為了收包裹和倒垃圾要每個月多五千，我自己是不太懂」。話題引發討論。