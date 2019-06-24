房東為省電頻關閉熱水　她孩子感冒好不了...反應遭回：這天氣冷水還好啦！

▲透天示意圖，與本文無關。（圖／stocksnap）

網搜小組／綜合報導

帶著小孩在外租房，還要受限於房東各種要求，真的會住得很不方便。一名女網友在臉書上抱怨，她表示目前他們一家住在一棟分租透天，和房東同住的他們因為沒有獨立熱水器，房東為了省錢老是限制熱水使用時間，導致先生這3個月洗不到10次熱水澡、小孩感冒好不了，加上冷氣也是另一大問題，讓他們住得心好累。

「真的很氣耶！一個租客連熱水都要追來追去！」一名女網友在臉書「爆怨公社」抓狂表示，她和家人在日前住在一間約14坪大的套房，但是從一棟透天厝分租出去的；她表示，他們搬進去之後才發現房東就住在樓上（3樓），而且電爐正好也位在3樓，卻是他們一家惡夢的開始。

原po表示，因為3樓的電費是房東自行繳納的，對方為了省電，就和他們約定好平時熱水會在晚上12點關閉，希望大家早點洗澡。

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「我們約定00點關，也都23點多就關了，之後又約定23點關，剛21點多已經關了。」因為先生下班的時間比較晚，原po打給房東請他開熱水，對方卻說「這種天氣，冷水還好啦！」這回應也讓原po傻眼表示「不能依你體質吧? 不代表全部都不怕沖冷水澡阿！」她表示大人還可以忍受，但是家中還有2名幼兒，起碼要給他們洗常溫的水，「好不容易感冒快好了，洗完冷水大寶又在流鼻涕。」

▲洗熱水澡是件再平凡不過的事，原po一家卻是要碰運氣。（圖／pixabay）

原po無奈表示，因為房東實在太省電了，先生這3個月內洗不到10次熱水澡；和房東建議可以在2樓加裝一台電爐，他們會自己繳電費，對方卻說冬天再裝，「意思是說，我們冬天之前都要戰戰兢兢的......。」

不僅如此，房東連冷氣也要管，原po表示他們電費一度要繳5塊錢算正常，但是房東卻要他們少吹一點，如果超過度數費用要加倍，還說自己以身作則很少吹，讓她傻住表示「你白天上班當然吹不到，我們小孩都在家，中午爆熱。」再加上屋內的冷氣已經是16、17年的窗型舊機型，明明沒有開整天一個月度數還是飆到600度，他們也沒有怨言乖乖付錢，直呼房東要求實在太多。

▲窗型冷氣示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

有網友看完後建議原po搬家，她則表示考慮到成本以及好不容易排到幼兒園名額，加上她之後的工作也在這附近，就先不考慮；不過他們應該會先自己裝一台電熱水器解決，並且自己吸收費用。

對此網友們表示房東的規矩也太誇張，「住得好沒尊嚴」、「你管我幾點要洗澡，大的能忍，小孩怎麼能沒熱水洗澡」、「張淑驚的親戚嗎？」、「何必為難有小孩的家庭」、「我也是房東，也是透天套房分租，我也住一起，但我都跟我的房客處得很好，我教他們用最省的方式租套房，又不失生活的品質」、「下次找房住要先觀察好，或是房內有獨立電熱水器」。

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