加州房價飆…不買房不租屋趨勢崛起！　以車為家「逐夢兼省錢」

▲ 學者指出，許多人找不到更多收入來源，最終選擇成為車床族，節省住房費用。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

國際中心／綜合報導

美國加州房價不斷飆漲，現在有越來越多年輕的人成為車床族（van lifer），而31歲的婚紗攝影維爾德（Travis Wild）也是其中一人。他過去3年以車為家，「我真的覺得自己很幸運，這樣的生活相當有趣，從不覺得無聊。」

當地媒體The Mercury News報導，加州的高房價使得部分舊金山灣區、洛杉磯的居民選擇住在車上，不買房也不租屋。如今，部分年約20歲、30歲的年輕人也投奔車床族的自由生活，藉此擺脫朝九晚五的上班族生活及房貸壓力，追求節省房租、實現人生目標的雙贏局面。

「從某種角度來看，這是相關聯的，尤其在房價變得如此難以負擔的加州」，南加大學者溫諾格德（Morley Winograd）提到，這群車床族的想法就是，「在找不到更多收入來源的情況下，乾脆過著『遊牧民族』般的生活來降低費用。」

▲ 美國人口調查局分析數據，舊金山一間2臥室套房平均月租約3102美元，同樣條件的房子在洛杉磯則要價1755美元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

根據外媒Outbound Living的追蹤數據，約有87%的車床族會在路途中完成工作，每月油錢介於100美元至500美元之間，露營地停車費用及雜費加總不到30美元。

「遠距型態的工作讓這變得更加容易」，曾出書寫過車床生活的莫頓（Kathleen Morton）強調，她曾經舉辦過多次車床族的聚會，人數逐年增加，「這是一個可負擔的住房選擇。」此種生活方式甚至也帶來某種經濟效益，部分旅行者透過記錄生活並標註特定業者來賺錢。

「我想要經濟自由，也想要挑戰，想抓住眼前所有機會」，但維爾德坦言，他終有一天會遇到那位「對的人」，讓他停下腳步，或是遇到另一位夠有個性的人，能陪著他一起繼續旅行。

只不過，溫諾格德坦言，傾向安定生活的想法會讓許多車床族回歸一般生活，且擁有自己的房子仍是大多數人所嚮往的夢想。根據他的最新研究，約莫75%的加州千禧世代的人認為，擁房是他們的長期目標。