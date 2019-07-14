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三坪迷你公寓！ 南美洲興起微型住宅　一間公寓只有停車位大小

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▲▼ 公寓,民宅,住宅。（圖／pakutaso）

▲三坪大小的迷你公寓，是住家還是監獄？（圖／pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

南美洲幾個大城，像布宜諾斯艾利、波哥大、墨西哥市等，從2007年開始經濟快速發展後，衍生出交通堵塞和人口過度擁擠問題，導致房價、房租不斷暴漲。這種噩夢般的生活空間，讓建商看到了一個新的且有利可圖的商業機會。他們針對學生和年輕專業的上班族，在市中心規劃了一種「迷你公寓」，這種「迷你公寓」的面積僅約10平方公尺（3坪出頭），大致相當於一個停車位的大小。

據BBC報導，這種「迷你公寓」並不只在南美洲最富裕城市聖保羅才有，像在布宜諾斯艾利斯，波哥大等城市，學生或上班族可能每天要花三小時通勤，而這些中階薪水的民眾，因無法在市中心買得起較大坪數的公寓，因此他們決定犧牲空間以換取時間，住在這種「迷你公寓」。

▲▼中古屋,租屋,公寓,老房子,房東,房客,老社區,鄰居,冷氣,窗型冷氣。（圖／pixabay）

▲從城市過度擁擠到暴漲的房價，讓建商看到迷你公寓的商機。（圖／pixabay）

微型公寓已在其他南美洲城市不斷激增，「不過這種10平方公尺大小是南美洲最小的公寓了」，巴西聖保羅「迷你公寓」建設公司Vitaco執行長弗蘭克爾（Alexandre Frankel）表示，建築師在設計時，會將小型公寓與公共空間結合在一起，居住者可以在想要與人社交時才到公共空間。「居住者睡在他們的小公寓，但公共空間也是他們家的一部分。」弗蘭克爾告訴BBC記者。

對於這種「迷你公寓」有些建築師戲稱有如監獄，不過，推行者認為微型空間能有效解決中階薪水者的居住問題，是現代社會「房價上漲、人口減少以及獨立工作、較晚生育者」增多下的自然產物，這種趨勢只會讓公寓坪數越來越小。Propiedades.com門戶網站分析師LeonardoGonzález也表示，千禧一代的民眾需要小空間，因為他們購買公寓並不容易，「他們中的許多人缺乏收入保障，因此無法累積財產。」他解釋道。

事實上，10平方公尺還不是最小的公寓，在以高人口密度及高租金著稱的東京，住房面積小也成為普遍的現象，就曾出現8平方公尺（約2.4坪）的公寓。

▲日本,旅遊,美食,東京（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲日本東京是世界上人口密度最大的城市之一，居住條件受到不少限制。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

關鍵字：南美洲迷你公寓三坪公寓

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