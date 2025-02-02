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帥房東長得像歌手「揉奶抵房租」　鹹濕對話曝光！全場看傻

▲▼租屋,雅房,套房,房門（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO繳不出錢，房東竟性騷擾。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「該怎麼辦比較好？」一名女房客透露，目前欠繳房租，不料房東說可以「揉奶抵房租」，當下原PO直呼很怪，卻又矛盾直呼房東蠻帥的，很像一位饒舌歌手，但她實在拿不出錢，因此求問怎麼辦？文章曝光後，全場紛紛質疑大罵，「房東會笨到留紀錄等著被告喔」、「拒絕不就好了...性騷擾你欸」。

一名女網友在Dcard表示，她目前一人在外租房子，但某些原因欠租，殊不知男房東竟稱「不然你讓我揉奶折抵房租？」兩人對話也隨之曝光。

可見原PO回應「蛤？這不太好吧」，結果男房東再度性騷擾回應，「你奶那麼大，感覺我兩隻手才能掌握一顆」。

看到男房東露出本性，原PO直呼傻眼後，內心又矛盾表示「他還蠻帥的，長得有點像一個饒舌歌手」，並稱除了男友之外，沒有給其他人摸過胸部，「可是我真的暫時繳不出房租，快崩潰了...該怎麼辦比較好？」

底下網友紛紛刷新三觀回應，「提告不就有房租了」、「你是有什麼問題，竟然上來問要怎麼辦」、「拒絕不就好了...好好笑，而且性騷擾欸」、「為什麼不是先找家人、朋友借錢」、「感覺你挺想要的耶，要是我早就跟家人或朋友借錢，看到騷擾訊息會截圖留下證據」、「這是在炫耀自己有個大奶嗎」、「不只拒絕還要搬走吧！這種奇怪的人擁有你家的鑰匙，你不害怕嗎」。

也有人質疑真實性，「創吧．房東會笨到留紀錄等著被告喔」、「創到我都覺得想笑」、「創的吧，最好房東不怕被告」。

說到色房東，過去一名大二女學生控訴，在學姊的介紹下以7000元的價格向房東承租位於林口區的套房，原本預計還有另名室友同住分擔房租，豈料室友卻在入住前反悔，她自覺獨力負擔7000元房租過重，因此私訊房東「能不能先稍微算便宜一點」，並打算趁這段空檔尋找合適的室友。

不料房東收到議價訊息後，竟詢問她「要不要跟他們一樣打工換宿阿？」起初女大生不明其意，還天真應允「可以啊，那我要在哪裡打工？」房東眼見房客不懂，開門見山直問「你有沒有交過男朋友？你也成年了，陪我換住宿可以嗎？不勉強，你考慮看看。」

房東接著開出條件，一個月只要陪睡一次，不但7000元房租能夠減免，水費、電費也全都免費用。女大生得知房東意圖後直呼噁心，「看到訊息的當下就覺得不舒服、好可怕，房東這樣問，是不是也有其他的女大生受害？」

據了解，該名房東已經是3個孩子的爸爸，平時還與妻兒同住，但竟以「打工換宿」名義誘騙女大生陪睡抵房租；在女大生報警提告、全案曝光後，房東還向媒體表示，大家都是成年人了，「有結婚、有小孩算什麼，現在都什麼年代了？他不願意就說不願意就好啦！」

更令人意外的是，房東太太得知丈夫在外的劣行後，居然不以為意，還出言護尪，痛批女大生「這女生很誇張」，還直言「我先生是正常男性，有這種性幻想又如何，他又沒有性侵、也沒有言語騷擾，這又不算騷擾！」甚至還表示會再找時間「跟女大生談談」。

ETtoday新聞網提醒您：拒絕性騷擾，請撥打110、113。

關鍵字：房東抵房租性騷擾

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