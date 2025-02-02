高雄建商囤屋稅最高3.6%→4.8%　最貴豪宅首當其衝

▲根據高雄財政部公布的課稅新標準，滿5年未出售的建商餘屋，房屋稅課徵最高稅率將從3.6%調漲到4.8%，今年5月開徵。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房價上漲，外界持續關注囤房稅議題，根據高雄財政部公布的課稅新標準，滿5年未出售的建商餘屋，房屋稅課徵最高稅率將從3.6%調漲到4.8%，今年5月開徵。在地表示，這也屬於增加建商成本之一，未來羊毛出在羊身上，墊高房價恐轉嫁購屋者。

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高雄市依中央房屋稅條例部分條文修正，並參照財政部公告的相關基準及辦法擬具《高雄市房屋稅徵收自治條例》草案，針對新制，高雄市財政局表示，建商待銷售房屋按持有期間課徵房屋稅，起課1年以內每戶2%；1~2年每戶2.4%；2~4年每戶3.6%；4~5年每戶4.2%；超過5年每戶4.8%，今年5月開徵。

高雄財政局表示，原先稅率為建商待售餘屋持有3年內，房屋稅率1.5%，超過3年，持有3戶以下稅率為2.4%，4戶以上3.6%，換言之，最高稅率從3.6%調升為4.8%。

▲在加稅政策下，房屋稅也是建商成本之一，羊毛出在羊身上只會造成房價推高。（示意圖／記者張雅雲攝）

對餘屋被外界視為「囤房」，大高雄建築公會理事長洪光佐喊冤，強調新成屋不是「囤貨」是「存貨」，開發商是土地加工業者，根本不具囤房動機，尤其第七波在信用管制下，民眾擔心限貸，買氣受影響，以致拉長銷售期。

根據實登統計，目前高雄億級成屋豪宅指標案有「京城天贊」、「高雄HH」、「定潮」、「遠雄 THE ONE」等案，其中高雄單、總價最貴的成屋豪宅「京城天贊」，屋齡9年，去年一口氣成交4戶，銷售率達5成，還有62戶可售戶，未來將面臨房屋稅上調。

代銷透露，在加稅政策下，房屋稅也是建商成本之一，羊毛出在羊身上只會造成房價推高，最後還是轉嫁給購屋者。

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