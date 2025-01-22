現代孟母搶大安學區宅現況曝　在地：差一條路「單價差70萬」

▲大安區學區宅非常夯，尤其是師大附中學區。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

現代孟母瘋搶學區宅！最新一集《地產詹哥老實說》邀請信義房屋大安店專案執行協理侯沛昌，他以頗夯的師大附中國中學區為例，分析學區宅的市況、優缺點。價格方面，是不是學區範圍內、價差非常大，大安路左右兩側單價最多可差70萬元。

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學區宅如何定義？侯沛昌表示，通常以「有買才有得讀」來定義，像是師大附中國中學區，若只是單純租屋設籍，是沒辦法就讀的。此外，他補充，該學區審查嚴格，除了要在小二、小三時就先買到房子，還要提供水電單、父母也設籍於此，證明自住事實。

價格方面，侯沛昌表示：「是不是在學區範圍，價差非常大，大安路以左來說，屬師大附中國中學區，某大樓成交單價達160萬元；以右的非學區部分，只隔一條路，差不多的屋齡條件下，每坪只有90~100萬元。」

▲侯沛昌指出，是不是在學區範圍，房屋價差會非常大，哪怕只隔一條路。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

侯沛昌提到，衝高單價的學區宅主要是15坪的小坪數物件，會比周圍行情高出2~3成，主要作為設籍使用，或小孩去上才藝班前休憩、吃個點心。但若是40~50坪的學區宅物件，總價門檻高，通常只會高出1成左右。

侯沛昌強調，不論那一區，台北市一流的學區宅釋出相當稀少，平均而言，1房總價1500萬元、2房總價3000萬元，入手後轉手基本上不會賠錢，「但唯一的缺點是，由於入手價高，租金投報也會相對低一些。」

不過，侯沛昌也觀察：「很多學區宅的買方，不在意未來的增值性，重點是放在小孩子9年來的教育，甚至其他家長們的素質、以及其背後提供的資源，因此常常購入學區宅之後，也都不轉售，甚至也不出租。」

▲除了大安區，台北市還有許多一流的明星學區 。（圖／記者項瀚攝）

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