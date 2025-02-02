40年老屋住10年！屋主含淚售「下秒爽笑了」：賺到錢買新透天

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人想買房，但因為預算限制只能選擇中古屋。就有網友表示，10年內的公寓3房新古屋貴到令人咋舌，可是如果買透天40年的老房子，等房貸繳完，屋齡就高達65年了，市面上又很少看到65年屋齡的房子，遲遲不敢下手。信義房屋專家認為，若新古屋真的太硬，可以選擇中古屋，從翻新費用下手。

有網友在「買房知識家」感嘆，現在如果買透天40年的老房子，等繳完房貸，屋齡都65年了，「市面上很少看到65年屋齡的房子，不大能想像65年房子的狀況，所以遲遲不敢下手」，但是3房公寓10年內的新古屋，房價又貴到令人咋舌，更新的更不用說有多貴。

原PO接著說，看鄰居整理老透天也花了6百萬，「到時候加上整理修繕的費用，買老透天真的划算嗎？」他也表示，「我不幻想都更，我沒那種好運，透天都是一整排的，自己重建也沒那麼簡單跟容易，未來台灣會有很多老透天，60-80年的房子會不會問題很多？」

貼文引發討論，「40年的透天在台北算正常屋齡」、「沒認識買40年的，但有認識的剛在新竹買了34年的透天，所以要看地點，有些地區老屋還是很有市場的」、「自住一律建議買新古屋」、「很多老房子蓋得很扎實」、「老透天的土地價值是重點，特別是位置好的地方，土地還是有保值能力。」

也有過來人笑呼，「我也買4-50年公寓，房子沒有一定要住20年，但至少現在買得起」、「10幾年前買了40多年的連棟透天，還是台北山區的。住了10年後含淚售出……拿著賺到錢去買了全新透天」、「只要屋況ok，我也有一棟45年的透天屋，屋況很好。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，可以算看看兩個物件的支出總費用，若新古屋真的太硬不用勉強，且40年的房子通常還不用到要打掉重來的程度，只是翻新在所難免。他建議，如果翻修有預算限制，可以根據平時的空間使用狀況，先稍微整理就好。不過，他強調防水一定要做好，這筆錢不能省。