老屋標榜「電線重拉」恐被騙　行家提3招自保

▲中古屋買賣糾紛，常見的除了滲漏水，還有屋主標榜全新裝潢、電線重拉，買了之後才發現並非如此。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者項瀚／綜合報導

中古屋買賣糾紛，常見的除了滲漏水，還有屋主標榜全新裝潢、電線重拉，買了之後才發現並非如此。專家表示，通常新裝修細節不會寫在契約裡，大多是口頭承諾，因此建議消費者在購買前盡可能掌握屋況，或跟屋主談「先驗屋再交屋」、「預留10%保留款」等等。

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據住保會統計，中古屋買賣糾紛申訴案件中，常出現的除了滲漏水，還包括買賣房屋廣告中標榜電線重拉，卻被新屋主發現並非如此的爭議。

據住保會舉例，A先生在大台北地區購買一間約30年左右的公寓，當時看到廣告載明「室內水電重拉」，沒想到之才發現電線上應有的出廠年份不是去年，而是29年前。

另外，小資上班族Ｂ小姐在大台北蛋白區購買一間35年屋齡17坪小宅，斡旋時為居住安全著想，和前屋主達成協議電線全換，萬萬沒想到2個月後，朋友來參觀新家，朋友剛好有親戚是水電業者，手癢去拉電線，發現竟有的電線有換，有的電線沒有換。

住保會顧問吳翃毅表示，即便賣方主打新裝修，以此拉高房屋價款，但細節通常不會寫在契約裡，大多是口頭承諾，「消費者被騙、成了冤大頭後，雖然還是有管道可以協商，但畢竟沒有白紙黑字，仍是吃虧。」

因此，吳翃毅建議，買方可跟屋主談談看「先驗屋再交屋」，實務上有些屋主對自己的房子頗具自信，或對價格非常堅持，確實會同意。若屋主不同意，也可以跟屋主談「預留10%保留款」，也就是在交屋、驗屋之後，發現房子都沒問題後才撥款最後10%，若房屋有問題則以這10%價款支付改善。

▲通常屋內的電線都是從電箱處開始拉，打開電箱基本上就可看到電線的年份。（圖／ET資料照）

浮見月室內設計師劉獻文補充，其實消費者在不請驗屋的情況下，也可以學著自保，通常屋內的電線都是從電箱處開始拉，打開電箱基本上就可看到電線的年份。

至於電線重拉要多少錢？劉獻文指出，若不改位置，不用敲開牆壁，從電箱處抽出再置換新線，以30坪的公寓來說，總費用約10萬元。

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