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台北「第一猛鬼大樓」要拆了！　在地員警擔憂1事

▲▼西寧國宅。（圖／翻攝Google地圖）

▲西寧國宅。（圖／翻攝自Google地圖）

文／中央社

台北市政府規劃2026年拆除西寧大樓改建，攤商說，大樓內西寧市場曾有「總舖師市場」美名，每逢年節總是人潮絡繹不絕；此外，還有電子材料攤商，盼改建後再現市場昔日榮景。

1982年完工的西寧綜合大樓位於台北市忠孝橋旁，1樓、2樓為販售乾貨及音響等電器設備的店家，地下1樓為西寧市場，5樓以上為國宅。因大樓老舊等因素，台北市政府規劃2026年拆除，改建為福星社會住宅2區。

熟悉當地事務的民進黨台北市議員劉耀仁受訪說，西寧市場有「總舖師市場」稱號，因為這裡過去是台北中央市場，很多辦桌師傅都到這裡批貨，改建成西寧市場後亦然。

西寧市場自治會長吳美惠受訪時說，過去只要靠近農曆過年前夕，市場內都是人潮，許多餐廳業者前來採買新鮮魚肉蔬果，導致攤商只能睡在市場，無法返家過年。

另方面，西寧大樓1樓販售電子材料及音響的攤商也與中華商場有關。攤商說，當時中華商場要拆除，許多業者搬入西寧大樓，在90年代曾經出現榮景，但光華新天地興建完成後，同業就搬入新天地的4至5樓營業。

西寧大樓曾發生多起墜樓事件，而被戲稱為猛鬼大樓。市場攤商說，曾聽聞傳言，如有人深夜在市場洗手間聽到歌聲，也有清潔員深夜低頭拖地時看見有腳經過，抬頭卻發現四處無人，而市府後來聽從建議在頂樓設置倒鉤式防護設備後，墜樓案就減少了。

曾在西寧大樓內派出所服務7年左右的員警受訪時說，進駐期間未感受到靈異事件，雖聽聞如派出所很冷、有怪聲、電梯會卡住等傳言，但他認為是建物及設備老舊，常發生墜樓案則是因國宅管理鬆散。

他說，部分國宅住戶在今年中須搬離，若仍不願離開將會被強制執行勸離，因許多住戶是弱勢族群，擔憂可能變成街友等狀況。

針對西寧市場改建，自治會代表指出，期許設置冷凍、冷藏設備的區域，且因為許多攤商都在市場擺攤多年且已年邁，希望社宅興建完成後可提供部分房間給長輩使用。

1樓販售電子材料攤商則說，對興建完成後的市場有期待，希望讓乾貨及電子材料區域可分開並引進新品牌，共同促進市場榮景。

關鍵字：西寧大樓改建計畫西寧市場社宅攤商

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