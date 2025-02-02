過年訂花蓮民宿「當天上午遭取消」　老闆被炎上認了：親友要入住

▲有民眾訂了花蓮某間獨棟泳池民宿，沒想到民宿老闆在入住當天上午8點多，才突然告知訂單取消。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

文／CTWANT

有民眾趁農曆春節連假出遊，在初三訂了花蓮壽豐鄉某間獨棟泳池民宿，沒想到民宿老闆在入住當天上午8點多，突然傳了一封簡訊「抱歉，抱歉，家中臨時有事必須處理，今日無法營業」告訴她訂房取消，還補了一句「凌晨會以『未如期入住』取消，不會扣款」，更是讓她氣到七竅生煙，「太誇張了，我今天要入住，今天被通知取消」。事件在網路引起炎上後，民宿老闆出面向媒體表示，因為初三有親友要入住，因此取消民眾的訂單，已向民眾道歉並賠償5000元。

民眾在Threads爆料，初三原定要入住花蓮壽豐某間獨棟泳池民宿，沒想到當天上午的8點50分，民宿老闆突然傳訊息告知：「抱歉，抱歉，家中臨時有事必須處理，今日無法營業，凌晨會以未如期入住取消，不會扣款」，讓民眾氣炸「太誇張了，我今天要入住，今天被通知取消」。

▲對話內容。（圖／翻攝Threads）

爆料曝光後，有不少網友在留言區憤慨表示：「一句抱歉就想帶過，到底是什麼事也不說來聽聽。」、「是他沒開門、沒營業，為什麼要以『你未如期入住』處理，是在搞什麼東西？」、「不是妳的問題，雷店家真的越來越多，我們要自力救濟。」

還有網友們到民宿Google評論負評灌爆，「小心一點信用不良」、「記錄一下，預防下次遇到家裡有事直接被取消」、「記錄一下以免之後訂房造成老闆負擔」、「避雷，店家當天臨時取消」面對負評洗版，老闆僅回覆：「家中有事，實非得以呀，謝謝指教。」

據《三立新聞網》報導，記者致電民宿業者，老闆表示因為初三有親友要入住，所以取消了民眾的訂單，沒有料到會鬧這麼大，對民眾跟親友都感到抱歉，也擔心以後生意做不下去。老闆還表示，對於當天被取消的客戶，經過與對方討論後，沒有收取訂金，並且額外補償5000元給對方。

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