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交通與雙重劃區加持　台中捷運綠線「頭尾最看好」

▲▼北屯機捷街景,店面,咖啡硬,urliving 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲捷運綠線北屯機場捷運G0站與烏日高鐵站都有雙重劃區加持效應，抗跌性高。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中近年各重劃區發展快速，尤其受惠軌道經濟帶動，其中捷運綠線為目前台中唯一一條開通捷運，頭尾兩站增值幅度有目共睹，專家認為捷運綠線北屯機場捷運G0站與烏日高鐵站都有雙重劃區加持效應，抗跌性高。

北屯機捷特區全區土地開發率尚未超過5成、卻在短短數年內快速崛起，除了有綠線起點站北屯總站，還有舊社以及松竹2個站點，該站就是一個成長快速的重劃區外，還有僅一街之隔的單元12加持。

另外烏日區除了三鐵共構優勢，大型開發商也不斷加碼獵地，而南台中最大重劃區13期重劃區緊鄰在側，也成為區域利多一大動力。也因此機捷與烏日周邊，成為大型開發商必爭之地，包含遠雄、櫻花、惠宇、漢宇、雙橡園及順天等皆有新佈局。

▲▼台中,高鐵,三鐵共構,標售,土地,溢價率,10年,烏日房市,高鐵特區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲烏日區除了三鐵共構優勢，大型開發商也不斷加碼獵地，而南台中最大重劃區13期重劃區緊鄰在側，也成為區域利多一大動力。（圖／記者陳筱惠攝）

機捷特區由漢宇建設打頭陣基地位於敦富八街、南興路1513坪角地，打造超過百米的27層樓新案「漢宇雲衍SKY VISION」，產品主打38~49坪3~4房格局，主攻剛需換屋族。

單元12則與機捷特區的高容積不同，為低密度住宅區，雖是新興重劃區，卻緊鄰東山商圈及軍功商圈等主要商圈，加上擁有腹地達2萬坪的南興公園，吸引雙橡園、鉅虹等開發商搶進。

其中已正式推出的「雙橡園2045」，基地廣逾2045坪，不僅坐落南興公園第一排、享有永久棟距，也是區內唯一全棟SRC鋼骨結構超高大樓，市場推估該案均價約在7字頭。

南台中部分，則由台中烏日區的高鐵特區挾帶三鐵共構交通優勢，加上全台最大高鐵開發案「台中高鐵娛樂購物城」落腳烏日，帶動整條捷運沿線房市暢旺。

▲▼ 北屯機捷,勝麗方程式,法拍,北屯街景,機捷特區,房地合一稅 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲捷運宅因其交通便利性，周邊也都是繁華商圈，無論自住還是出租，都具備極高的實用性與效率。（圖／記者陳筱惠攝）

捷運綠線經過西屯區後，直衝南台中最大重劃區13期重劃區，也吸引不少建商佈局，其中最指標的由中部上市櫃建商順天建設選定秀泰百貨及豐樂公園旁的1191坪基地，推出昌明段新案「MR.L」，市場估開價將登8字頭。

對此，全向科技房產中心總監陳傑鳴指出，捷運宅因其交通便利性，周邊也都是繁華商圈，無論自住還是出租，都具備極高的實用性與效率。擁有「房價保值能力強、抗跌性高，有利於帶動周邊區域的經濟發展與人口聚集的特性。」

不過正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠指出，台中各新興開發區正輪番登場，若以鎖定自住客層來說，目前烏日區的生活機能與市區相比仍有待補強，因此競爭力略顯不足。
 

關鍵字：台中捷運綠線重劃區房價保值大型開發商北屯南屯南區烏日

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