開箱文心森林公園首排豪宅　內藏比爾蓋茲也愛用的沙發　

記者陳筱惠／台中報導

《ETtoday新聞雲》獨家開箱位於文心森林公園首排的建案，百坪豪宅「雙橡園1617」，內藏連比爾蓋茲都愛不釋手的沙發，是什麼樣的建案讓屋主直呼：「我每天都住五星級飯店！」

▲百坪豪宅「雙橡園1617」，內藏連比爾蓋茲都愛不釋手的沙發。（圖／記者陳筱惠攝）

位於台中文心森林公園首排的豪宅建案「雙橡園1617」，屋齡5年，高樓層身價上看8000萬元，其中建商「酒店御邸服務」重新定義豪宅，更成立物業服務團隊，創造出更讓住戶有感的品牌體驗，一連串精緻到位，如同酒店同等規格待遇的軟硬體設計，更培養出一批鐵粉。





▲室內動線寬闊，公領域採用開放式設計，打造樂山樂水的智慧。（圖／記者陳筱惠攝）

《ETtoday新聞雲》獨家開箱一戶中高樓層住家，室內空間約90坪，隔出3間房，設計、規劃以及選品都由屋主蔡先生協同設計團隊包辦，室內動線寬闊，公領域採用開放式設計。而一進家門的愛馬仕橘沙發，出自義大利品牌GAMMA的「日落系列」，據悉連比爾蓋茲家中都有這套沙發。

歐納義大利進口家具董事長周顥融就說：「這組手工義大利GAMMA sunset，是該品牌全世界買最好的系列，包含手工縫線的細膩與鵝毛坐墊，義式經典的線條，相當受到名人青睞，以這組470公分的沙發，定價約台幣60萬元。」

▲手工義大利GAMMA 沙發「sunset」，是該品牌全世界買最好的系列。（圖／記者陳筱惠攝）



走進蔡公館，進門廣闊的視野令人眼睛一亮，主空間以手刷仿清水模的電視牆以及少見的鵝卵石區分為客廳與餐廳，客廳區背牆以類潑墨畫的樣態呈現出「背靠山」的味道，而另一面則是以石紋牆體呈現「水波浪」的意境。

特別的是，抬頭一看天花板，以木工搭配三層功底，7條弧形波浪的樣態貫穿公領域，有趣的是隨著波浪弧形往外陽台延伸，就是文心森林公園的圓滿劇場，而該劇場同樣也採用波浪設計，蔡先生說：「這個概念取自從室內延伸室外的一致。坐在大片落地陽台前的兩張單椅小憩，也成為「最奢侈的享受！」

私領域空間部分，蔡先生表示：「我規劃總統套房式居所，因為家庭人口不多，做了推拉式的門，空間就不需被區隔。」私下詢問蔡先生住進家中的感受，他笑說：「社區秘書陪我的時間，可能比我小孩陪我時間還要多！」

▲▼7條弧形波浪的樣態貫穿公領域，有趣的是隨著波浪弧形往外陽台延伸，就是文心森林公園的圓滿劇場。（圖／記者陳筱惠攝）

蔡先生表示：「雙橡園的軟體服務是從你不用開口就準備好的，包含餐點、收發包裹、說真的住過我們社區，你去看其他五星級酒店都會覺得『沒什麼』！」